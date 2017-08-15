الحمر: مشروع الأضاحي من أهم نماذج العمل الخيري في الكويت

أعلن البنك الكويتي للطعام، الصرح الخيري الأول بالمنطقة، عن تدشين مشروع الأضاحي بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك ضمن برامجه الخيرية التي تهدف إلى توزيع الأضاحي على الفقراء والمحتاجين والاسر المتعففة وغير القادرين لإدخال البهجة والسعادة على نفوسهم في يوم العيد.

ويعد مشروع الأضاحي نوعا من التكافل الاجتماعي بين المسلمين وفرصة جيدة لإدخال السرور إلى قلوب إخواننا المسلمين، خاصة الفقراء منهم، من أجل مشاطرتهم فرحة عيد الأضحى، حيث يقوم البنك بالتركيز على الأسر المتعففة داخل الكويت، وأيضا المناطق التي يصعب على الجمعيات والمنظمات الخيرية الأخرى الوصول إليها، ويحرص على اختيار أماكن الإنتاج والشراء من المربيين أنفسهم، وبشكل مباشر تفاديا للشراء من الأسواق، وذلك للحصول على الجودة والسعر المناسبين، بما يصب في صالح مشروع الأضاحي والمستفيدين منه حيث يصل سعر الأضاحي هذا العام الى 65 دينارا للأسترالي و100 دينار للعربي.

ويقوم البنك بتوزيع الأضاحي بطريقة احترافية في أجواء يسودها الفرح والسرور والدعاء لكل المحسنين، ولكل من رسم البسمة على أوجه الفقراء والمساكين، والدعاء الى الله أن يدخل هذه الفرحة يوم القيامة إلى قلوب كل من ساهم في هذا العمل من قريب أو بعيد.

وبهذه المناسبة، قال امين السر البنك الكويتي للطعام سالم الحمر: ان مشروع الأضاحي يعد أحد نماذج العمل الخيري الذي ينفذه البنك حيث يحشد جميع طاقات لجانه الخيرية لتنفيذ هذا المشروع الضخم، داعيا المواطنين إلى تطبيق شعيرة عظيمة من شعائر الإسلام ألا وهي نحر الأضاحي في أيام العيد تقربا إلى الله وشكرا له وتوسعة على الفقراء والمساكين.

وأضاف الحمر ان الأضحية سنة مؤكدة عند جمهور العلماء، لا يحسن تركها للقادر عليها. وبين أن على المسلم أن يذبح أضحيته بقصد طاعة الله عز وجل والتقرب إليه وإحياء سنة الخليلين إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام، وأن يطيب بها نفسا، وأن تكون من طيب ماله، وقد وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة مرغبة في الأضحية وحاضة عليها، فمن ذلك ما في صحيحي ابن ماجه والترمذي عن عائشة، رضي الله عنها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم، وإنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها، وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع من الأرض، فطيبوا بها نفسا».

ويعمل البنك الكويتي للطعام على توفير سبل الراحة لجميع المتبرعين والحريصين على دفع الزكاة والصدقات بشكل يلائم جميع ظروفهم اليومية وتوفير اوقاتهم، وذلك من خلال الوصول السهل لدفع الزكاة، والتي تعتبر من احدث الطرق المستخدمة عالميا لتحصيل اموال العمل الخيري، ويستقبل التبرعات على مدار الساعة عن طريق ارسال رسالة نصية بالمبلغ 1 او 5 او 10 دنانير على شبكة VIVA برقم 50487 وشبكة ZAIN برقم 94122 أو عن طريق الدفع الالكتروني على الموقع الالكتروني www.kuwaitfoodbank.org.

وأنشئ البنك الكويتي للطعام بمبادرة من رجل الاعمال بدر الخرافي، وذلك بعد اخذ موافقة رسمية من الجهات الادارية المختصة والقرار الوزاري رقم 76 لسنة 2016 بإشهارها كجمعية رسمية خيرية.