بشرى شعبان

نظمت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أمس حلقة نقاشية بعنوان «أنماط تنفيذ المشروعات» بحضور كل من الأمين العام المساعد للدعم الاستشاري التنموي طلال الشمري ومدير إدارة المستشارين نهى الراشد بالإضافة إلى مراقب المشروعات الهندسية م.صباح أسد وذلك لبناء قدرات وتدريب موظفي الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية لتتماشى مع الخطة التنموية للكويت.

واستعرض خبير الأمم المتحدة د.أسعد سعد توزيع المخاطر بين طرفي التعاقد وبعض الأنماط الرئيسية في تنفيذ المشروعات والعلاقة بين هذه الأنماط وتوزيع المخاطر وأهميته في تحديد طريقة التعاقد عند التخطيط للمشروع أو أثناء مراحل التطبيق المختلفة أو عند متابعة المشروع.

وشارك في الحلقة النقاشية مجموعة من مهندسي إدارة المستشارين بالإضافة إلى أمانة سر لجنة اختيار البيوت الاستشارية.