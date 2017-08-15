ناشد مراقب بإدارة علاقات العمل في الهيئة العامة للقوى العاملة المسؤولين برفع الظلم الواقع عليه منذ عام 2015.

وقال المراقب في مناشدته عبر «الأنباء»: «مشكلتي مع الظلم بدأت عام 2015 مع تقرير الكفاءة الذي كان تقييمي فيه جيد جدا، مع اني حاصل فيما قبل 2015 وعلى مدار 25 عاما على تقدير امتياز وبعد ان تقدمت بتظلم في الهيئة العامة للقوى العاملة ولم يتم انصافي، لجأت للقضاء وحصلت على حكم محكمة بإعادة التقييم مع ما يترتب عليه من آثار، وفي عام 2016 حصلت على تقدير امتياز ورغم مرور 3 سنوات على عملي مراقبا في إدارة علاقات العمل فوجئت بقرار انهاء ندب».

وأضاف: تقدمت بتظلم للهيئة ومقابلة المدير العام بالوكالة احمد الموسى، الذي أكد عدم علمه بقرار إنهاء الندب وانه سيراجع الموضوع مع وكيل القطاع، حيث كان قرار انهاء الندب بتاريخ 5 يونيو 2017 ولم اتلق اي جواب أو رد حتى الآن، وقمت بمقابلة الوزيرة واستمعت بكل احترام الى مشكلتي وطلبت فرصة للتأكد من صحة المعلومات ورفع الظلم وحتى يومنا هذا لم يتغير شيء، ولم اجد اي آذان صاغية في «القوى العاملة»، علما بأن تاريخ صدور الحكم القضائي الخاص بي كان في تاريخ 23 مارس الماضي.

وتابع: بإمكان اي مسؤول التأكد من سلوكي طيلة فترة عملي ولله الحمد لم اخذ اي ملاحظة على عملي، ولم يبق امامي سوى اللجوء الى المسؤولين أصحاب القرار سواء في الوزارة أو الهيئة أو مجلس الوزراء، مخاطبا اياهم: هل ترضون بالظلم والتعسف في استخدام السلطات الوظيفية والتسبب في الضرر لموظف تفانى في عمله على مدار سنوات طويلة؟، ولا اريد سوى الحق وإنصاف موظف وقع عليه ظلم بعد مرور 3 سنوات من القيام بواجباته الوظيفية على اكمل وجه، ولا يوجد بملفه على مدار 25 عاما في هذا القطاع اي شائبة، اتمنى انصافي وانا على يقين ان الكويت دولة القانون لا تظلم أبناءها.

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