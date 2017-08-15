حضّ نائب رئيس لجنة زكاة الأندلس التابعة لجمعية النجاة الخيرية بدر الشراح أهل الكويت المحسنين والجاليات الوافدة المشاركة بمشروع الأضاحي الذي تنفذه اللجنة داخل وخارج الكويت حيث تبلغ تكلفة الأضحية الاسترالي داخل الكويت 62 دينارا والعربي بـ 85 دينارا، وفي خارج الكويت الأضحية تبدأ من 40 دينارا.



وأوضح الشراح أن لجنة زكاة الأندلس رزقها الله، جل وعلا، بثلة من المحسنين يحرصون على دعم مشاريعها الخيرية والإنسانية التي تنفذها داخل وخارج الكويت، والتي تتماشى وفق رؤيتها القائمة على الإشراف المباشر على تنفيذ المشاريع لضمان وصولها للمستفيدين، وكذلك توثيقها ونشرها بشتى منصات التواصل الاجتماعي.



وحول الدول الخارجية التي تعمل بها اللجنة، قال: بفضل الله نفذ المشروع في عدة دول خارجية منها بنغلاديش ومصر والهند وباكستان واليمن والأردن وتركيا وسيلان والبانيا وكوسوفا، وفي غيرها من الدول المستفيدة، وهناك الكثير من الأسر والعوائل داخل الكويت وخارجها تنتظر لحوم الأضاحي كونها تدخل عليها الفسحة والسرور، موضحا أن من أهم أهداف مشروع الأضاحي الموسمي هو نشر وتفعيل سنة أبينا إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، والتي حث عليها الإسلام امتثالا لقوله تعالى: (فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير)، وكذلك تعزيز روح التكافل الاجتماعي ومساعدة الأسر المتعففة والفقيرة في هذه الأيام المباركة. وختاما، خاطب الشراح المحسنين قائلا: نحن ننوب عنكم في اختيار الأضحية المناسبة وكذلك الدولة التي توزع بها، ونشرف على التوزيع إشرافا مباشرا عبر وفود النجاة الخيرية التي تتواجد أثناء العيد في شتى الدول الخارجية لتوزيع اللحوم للمحتاجين. للتواصل ودعم لجنة زكاة الأندلس من خلال زيارة مقرها بالأندلس ق 3 الشارع الرئيسي مقابل السوق المركزي القديم هاتف 24880600 والخط المباشر 67675959.