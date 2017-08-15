20 مدرسة للجالية الهندية يدرس فيها نحو 46 ألف طالب وطالبة بجميع المراحل

أشاد السفير الهندي في الكويت سونيل جين بالدور الكبير الذي يقوم به صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد في ترسيخ السلام ونشر





قيم المحبة والتسامح، في زمن يشهد تسارعا في وتيرة الصراعات والتطرف، قائلا في لقاء خاص مع «الأنباء» ان صاحب السمو الأمير أصبح رمزا عالميا لنشر السلام يعرفه الجميع ويقدر دوره المهم.

كما أثنى على العلاقة المتميزة التي تربط الكويت مع بلاده، مشيرا إلى أنها علاقات تاريخية تعود جذورها إلى ما قبل استقلال البلدين بفترة طويلة، كرستها قيم المحبة والتعاون المشترك عبر أجيال متعاقبة، حفرت مكانتها في وجدان وذاكرة الشعبين الصديقين.

وأكد سونيل تطور هذه العلاقة وتنوع مظاهرها بالتعاون في شتى المجالات، وأهمها العلاقات التجارية والثقافية والسياسية، موضحا بالأرقام تزايد حجم التبادل التجاري بين البلدين والنمو الكبير الذي تشهده مختلف القطاعات الاستثمارية في الهند والتي يلعب فيها الاستثمار الكويتي دورا كبيرا.

كما وجه رسائل تشجيع للمستثمر والسائح الكويتي لزيارة الهند والاستفادة من فرص الاستثمار والسياحة الجميلة، وغيرها من الموضوعات، فإلى تفاصيل اللقاء:

محمد هلال الخالدي

بداية تهنئكم «الأنباء» بمناسبة الذكرى السبعين على استقلال بلادكم، ويهمنا في هذا المقام أن تحدثنا عن العلاقات الثنائية بين الكويت والهند، فكيف تصفها ؟

٭ شكرا لـ «الأنباء» على التهنئة وعلى إتاحة هذه الفرصة الرائعة للتحدث إلى القراء الكرام عبر هذه الجريدة المتميزة.

لا شك أن علاقة البلدين الصديقين الكويت والهند تضرب بجذورها في عمق التاريخ، حيث ترجع إلى فترة ما قبل استقلال كلا البلدين بفترة طويلة، تميزت فيها العلاقة بالمحبة والتعاون في شتى المجالات، وهناك الكثير من الروابط المشتركة بين البلدين جعلت مهمة التوافق والتعاون أكثر سهولة، لذلك حظيت هذه العلاقات عبر التاريخ بنوع خاص من التفرد والخصوصية، فقد عاش على أرض الكويت الكثير من أبناء الهند، كما عاش على أرض الهند الكثير من أبناء الكويت، وقام كل منهم بالمشاركة في مسيرة النهضة والبناء وتوثيق العلاقات ومد جسور التواصل الاجتماعي بين البلدين والشعبين الصديقين.

هذا يجرنا للسؤال عن عدد أبناء الجالية الهندية في الكويت؟

٭ حسب التقديرات الأخيرة يمكن القول ان العدد بلغ حوالي 920 ألفا، أي قارب المليون.

ونحن فخورون بما يقومون به من دور ومساهمة في نهضة الكويت وخدمة شعبها. ولدينا 20 مدرسة هندية يدرس فيها حوالي 46 ألف طالب وطالبة في مختلف المراحل الدراسية الأساسية، إلا أنهم يواجهون صعوبة في مواصلة التعليم الجامعي في الكويت، فيضطر كثير منهم إلى العودة للهند لمواصلة تعليمهم.

وما هي مجالات العمل التي ينشطون فيها؟

٭ في مختلف المجالات، هناك كوادر طبية وتمريضية، ومهندسون في شتى المجالات وخاصة في قطاع النفط والطاقة، ويوجد موظفون إداريون وعمال حرفيون وتجار وعمالة منزلية من كلا الجنسين.

كما أن العدد يشمل عائلات بعض العاملين.

ونحن فخورون بهذه الجالية التي أثبتت جدارتها وجديتها والتزامها بالقوانين والعادات والتقاليد، وهذا ما تؤكده التقارير الرسمية التي تصف الجالية الهندية كأفضل جالية وأكثرها التزاما.

السفير الهندي سونيل جين متحدثا للزميل محمد الخالدي (زين علام)

وماذا عن التبادل التجاري بين الكويت والهند ؟

٭ يبلغ حجم التبادل التجاري قرابة ٦,٥ مليارات دولار سنويا، منها 5 مليارات دولار قيمة ما تستورده الهند من الكويت، معظمه من النفط والغاز والمشتقات النفطية، في حين تستورد الكويت من الهند بقيمة مليار ونصف المليار دولار سنويا، معظمها من المواد الغذائية والتوابل والمنتجات الطبية والآلات المتنوعة.

هناك أيضا مشاريع تجارية مشتركة بين البلدين تتجاوز قيمتها الـ 5 إلى 6 مليارات دولار، منها على سبيل المثال الأسواق والمطاعم الهندية المنتشرة في مختلف مناطق الكويت.

كذلك هناك استثمارات كويتية في الهند تتجاوز 3 مليارات دولار من قبل شركات كويتية عريقة، معظمها في قطاعات النفط والبتروكيماويات والطاقة والمواد الغذائية.

كل هذا يعكس التعاون المشترك والعلاقات المتميزة التي تربط البلدين الصديقين، وهذا ليس جديدا كما قلت، وإنما يعود لعدة قرون من الزمن حيث لم تتوقف حركة التبادل التجاري والثقافي والاجتماعي بين البلدين.

تحدثت عن الاستثمار، فكيف تقيم بلادك الهند من هذه الناحية وماذا تقول للمستثمر الكويتي؟

٭ في الحقيقة هناك تقارير عالمية ومن منظمات دولية معتمدة تتحدث عن النمو الاقتصادي في الهند وتصفه كأسرع اقتصاديات العالم نموا، وتعتبر الهند الوجهة الأولى للاستثمار الأجنبي.

فالهند بذلت جهودا كبيرة لخلق بيئة جاذبة للاستثمار تستغل الفرص المتاحة أفضل استغلال يخدم الطرفين، المستثمر والبلاد.

وأنا أدعو وأشجع المستثمر الكويتي للاستفادة من هذه الفرص.

ونحن في سفارة الهند على أتم الاستعداد لتوفير كل المعلومات الضرورية وتذليل جميع العقبات التي قد تواجه الراغبين في الاستثمار.

وماذا عن العلاقات السياسية بين الكويت والهند ؟

٭ لا شك أنها علاقات متميزة وبناءة تقوم على الاحترام المتبادل والتعاون على المصالح المشتركة التي تخدم البلدين والشعبين الصديقين. تكللت هذه العلاقات بتعاون ديبلوماسي مبكر منذ استقلال البلدين، ونحن سعداء بالزيارة التاريخية التي قام بها صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد إلى الهند بعد تسلمه مقاليد الحكم عام 2006، وكذلك بزيارة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك في نوفمبر 2013، وزيارة وزير خارجية الهند للكويت في سبتمبر 2016، وزيارة وزير الدولة للشؤون الخارجية الهندي للكويت وغيرها من الزيارات التبادلية رفيعة المستوى.

كما تتجلى العلاقات المتميزة بين البلدين في كثير من المواقف السياسية المتطابقة والتي تعبر عن دعم الأهداف الإنسانية النبيلة.

السياحة في الهند

حدثنا عن السياحة في الهند، أي المناطق التي تنصح بها أكثر وفي أي فترة من السنة هي الأنسب للسفر ؟

٭ أستطيع أن أقول ان الكويتيين خبراء في السفر ويعرفون قيمة السياحة في الهند بالتأكيد، ويمكنني أن أقترح مبدئيا «المثلث الذهبي للسياحة في الهند» وأقصد (دلهي، أغرا، جايبور).

دلهي هي العاصمة وفيها الكثير من المتاحف والأسواق والحدائق العامة الجميلة، وأغرا هي مدينة الملوك وفيها تاج محل ومعالم سياحية رائعة، وجايبور هي مدينة الحصون والتاريخ وكنوز الحضارة.

ولعشاق الطبيعة والاسترخاء والراحة أقترح زيارة كيرلا في جنوب الهند والتي تتمتع بطبيعة خضراء ساحرة وجداول مياه عذبة.

كما أقترح زيارة مومباي كونها عاصمة التجارة والأعمال وفيها أهم أسواق البخور الهندي المشهور، وكذلك فيها «بوليوود» التي يقصدها عشاق السينما الهندية من مختلف دول العالم.

أما عن أفضل توقيت للسفر فأعتقد أن فترة الصيف يكون الطقس فيها حارا ورطبا وفيه الكثير من الأمطار، لذلك أقول ان الفترة من شهر أكتوبر إلى مارس تعد من أفضل الفترات حيث يكون الطقس معتدلا ويمكن الاستمتاع بالطبيعة والمدن إلى أقصى درجة.

وأود أن أشير أيضا إلى تطور السياحة العلاجية في الهند بشكل ملحوظ، حيث يحظى الطب الشعبي الهندي بدرجة كبيرة من الاهتمام نظرا للجوانب الايجابية فيه، فهو آمن ومفيد وخال من الآثار الجانبية السلبية.

وماذا عن التأشيرة لدخول الهند ؟

٭ لدينا نوعان من التأشيرة، السياحية ومدتها ستة أشهر متعددة الدخول، وتأشيرة العمل لسنة واحدة أو لخمس سنوات، وتستخرج من السفارة بكل سهولة خلال ساعات في نفس يوم تقديم الطلب.

ونحن نصدر أكثر من 15 ألف تأشيرة سنويا، والعدد في تزايد.

وأحب أن أشير إلى أن هناك رحلات طيران مباشرة من الكويت إلى الهند ولعدة وجهات أيضا، منها إلى مومباي وإلى نيودلهي وإلى كيرلا عبر الطيران الكويتي والهندي، وكذلك رحلات غير مباشرة عبر خطوط طيران أخرى.

ماذا عن الاحتفال الذي ستقيمه سفارة بلادكم بمناسبة الذكرى السبعين للاستقلال ؟

٭ الهند كما هو معروف حصلت على استقلالها بعد مسيرة كفاح ونضال طويلة قادها الرمز الوطني الكبير المهاتما غاندي، وهو الكفاح غير المسلح الخالي من العنف والذي أدهش العالم.

ويصادف هذا اليوم وهو يوم إعلان الاستقلال بتاريخ 15 أغسطس 1947، فستكون الذكرى هذا العام هي الذكرى السبعون للاستقلال.

وستقام احتفالات عديدة طوال الأسبوع بهذه المناسبة، تبدأ بمراسم رفع العلم يوم 15 أغسطس، وتتبعها عدة برامج ثقافية يشارك فيها المطرب الكويتي مبارك العجمي الذي سيغني باللغة الهندية.

دور كبير يقوم به سمو الأمير لترسيخ السلام ونشر قيم المحبة والتسامح عالمياً

عن دور صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وجهود سموه في نشر السلام قال السفير الهندي: في الحقيقة أستطيع أن أقول بكل ثقة أن صاحب السمو الأمير أصبح رمزا عالميا للسلام والإنسانية، ونحن في الهند خاصة نعرف هذا الدور ونقدره كثيرا.

فجهود سموه في نشر المحبة والسلام ونبذ الكراهية والتطرف واضحة للجميع، وهي محل تقدير وإشادة من الجميع.

والكل يدرك حجم العمل والجهد الكبير الذي يبذله سموه في إغاثة المنكوبين حول العالم بغض النظر عن خلفياتهم الدينية أو العرقية، وكذلك جهوده في رأب الصدع بين الفرقاء ومساعيه الطيبة في حل الخلافات التي تطرأ بين فترة وأخرى، وهذا ما جعله محل تقدير من الجميع بوصفه وسيطا للسلام يحظى بثقة جميع الأطراف، وهي مهمة ليست بسيطة بالتأكيد، وسموه يستند في ذلك بالإضافة إلى إنسانيته الكبيرة، يستند أيضا إلى خبرته الطويلة في العمل الديبلوماسي والتي تمتد لأربعين سنة، وهذا أمر نادر الحدوث.

الكويتيون تواجدوا فيها قبل ظهور النفط

الهند.. سبعون عاماً على الاستقلال

تاج محل الذي شيده الإمبراطور شاه جاهان لزوجته ممتاز محل حيث دفنت فيه



أول رسالة أرسلت من الكويت تعود إلى ممثل شركة الهند الشرقية البريطانية في 4 مارس 1750

يعقوب عبدالعزيز الرشيد أول سفير كويتي لدى الهند في نوفمبر 1962

جمهورية فيدرالية برلمانية تتكون من 28 ولاية و7 أقاليم اتحادية ينقسم فيها البرلمان إلى مجلسين محمد هلال الخالدي

حضارات الشعوب العريقة وثقافاتها أكبر وأعمق بلا شك من الاستقلال في إدارة شؤون الدولة، والذي يعد أمرا حديثا في حياة الشعوب عموما، نظرا لحداثة نشأة الدولة.

ينطبق هذا على الهند التي تعد مهد حضارة وادي السند وأحد أهم مراكز الاشعاع الفكري في العالم، حيث كانت وما زالت أهم مناطق حركة التجارة العالمية، وارتبط بها تاريخ كل الامبراطوريات القديمة والدول الحديثة.





وفي الكويت.. يعرف الجميع الارتباط التاريخي الكبير بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات، فللهند حضور واضح في كل زاوية من الكويت أرضا وشعبا.

وبلغت هذه العلاقات المتميزة مداها في عهد المغفور له بإذن الله الشيخ مبارك الكبير. ويكفي أن نعرف أن أول رسالة أرسلت من الكويت يعود تاريخها إلى 4 مارس 1750 م، وقام بإرسالها ممثل شركة الهند الشرقية البريطانية المقيم في الكويت آنذاك، لندرك جذور التعاون البناء بين البلدين والشعبين الصديقين.

حديثا، بدأت العلاقات الديبلوماسية بين الكويت وجمهورية الهند الصديقة في يونيو 1962، أي حتى قبل صدور دستور الكويت الذي صدر لاحقا في نوفمبر 1962. وكان السفير يعقوب عبدالعزيز الرشيد أول سفير كويتي لدى الهند التي كانت بدورها من أوائل الدول التي اعترفت باستقلال الكويت.

وعلى المستوى الشعبي.. تحتضن الكويت قرابة المليون هندي، يعملون ويساهمون في بناء الكويت ونهضتها، ويصنفون كإحدى أفضل الجاليات الموجودة في أرضها، ولهم 20 مدرسة هندية تخدم أبناء هذه الجالية الكريمة.

أما عن التواجد الكويتي في الهند فيعود بالزمن إلى ما قبل ظهور النفط بعدة سنوات، حيث كانت الهند المركز التجاري العالمي الأول، وقد مارس الكويتيون التجارة في الهند وعبرها، وعاش فيها كثير منهم فترات طويلة وتزوجوا فيها وأنشأوا أسرا ومنازل ومدارس ومساجد وساهموا فيها بكل ما هو جميل وبناء مما نجد آثاره الطيبة حاضرة إلى اليوم وشاخصة في العلاقات المتميزة بين البلدين رسميا وشعبيا.

استقلال الهند

في منتصف القرن التاسع عشر خضعت الهند للاستعمار البريطاني، مثل كثير من دول العالم.

وفي 15 أغسطس 1947م تم إعلان استقلالها بعد مسيرة حافلة من الكفاح الوطني السلمي الذي أصبح علامة فارقة في تاريخ حركات التحرر الوطني ورمزا من رموز السلام الذي تمثل بأيقونة السلام «المهاتما غاندي» ورفاقه.

الهدوء والطبيعة الخلابة في كارلا جنوب الهند الجمال الهندي

وفي 26 يناير 1950 تم الاعلان عن تأسيس جمهورية الهند بدستورها الوطني الساري حتى اليوم، وأصبح يوما وطنيا يسمى «يوم الجمهورية» ويحتفل به كباقي الأيام الوطنية الأخرى.

واليوم تعد الهند واحدة من أكبر الدول ديموقراطية ومن أسرع اقتصادات العالم نموا.

فعلى المستوى السياسي هي جمهورية فيدرالية برلمانية، تتكون من 28 ولاية و7 أقاليم اتحادية.

ينقسم فيها البرلمان إلى مجلسين هما المجلس الأعلى والمجلس الأدنى.

واقتصاديا، هي عضو في مجموعة الدول الصناعية «مجموعة العشرين» وعضو في مجموعة الدول الأسرع نموا في العالم «بريكس»، ويصنف الاقتصاد الهندي بوصفه سابع أكبر اقتصاد في العالم وثالث قوة شرائية، وأول وجهة للاستثمار الأجنبي.

غاندي و«ساتياغراها»

من المعالم السياحية المتميزة في الهند

ولد موهانداس كرمشاند غاندي في مدينة بوربندر بولاية غوجارات في الثاني من أكتوبر 1869 من عائلة لها باع طويل في العمل السياسي، درس القانون في لندن، وعمل محاميا في جنوب افريقيا فترة طويلة من حياته.

عاد لوطنه الهند عام 1915 للمساهمة في حركة التحرر الوطني، وقاد مسيرة الكفاح ضد الاستعمار البريطاني من خلال «ساتياغراها»، وهي حركة مقاومة الاحتلال بالعصيان المدني الشامل، والتي أصبحت علامة مميزة ألهمت حركات التحرر الوطني ومنظمات حقوق الإنسان حول العالم بقيمة العمل المنظم الذي ينبذ العنف.

وفي 1921 تولى قيادة المؤتمر الوطني الهندي، وأطلق شعار الاعتماد على الذات لمقاومة الاحتلال، وبدأ بنفسه حيث قام بارتداء الـ «دوتي» وهو اللباس الهندي التقليدي، والذي قام بحياكته بنفسه بواسطة آلة الغزل الخشبية الشعبية «شاركا»، وفرض على نفسه التواضع في الطعام والسلوك.

تحقق الهدف من مقاومة الاحتلال بالعصيان المدني الشامل، وتم الاعلان عن استقلال الهند في 15 أغسطس 1947، إلا أن دعوات انفصال باكستان عن الهند كانت قد بلغت مداها آنذاك، الأمر الذي أدى لصراع دامٍ بين المسلمين والهندوس، وبسبب موقفه المنسجم مع مبادئه السلمية، رفض غاندي العنف وطالب الهندوس وهم الأكثرية باحترام الأقلية المسلمة، ما أدى إلى إشعال موجة غضب شديدة ضده من قبل فصيل هندوسي متطرف، فقام أحدهم باغتياله بثلاث رصاصات أردته قتيلا في 30 يناير 1948 عن عمر 78 عاما.

مات غاندي لكن مبادئه وقيمه الأخلاقية وسيرته النضالية كتبت له الخلود، فانتشر اسمه كرمز لنبذ العنف، وشيدت له التماثيل التذكارية حول العالم، وأصبح يوم مولده (2 أكتوبر) يوما وطنيا في الهند، بل أصبح لاحقا يحتفل فيه عالميا بوصفه «اليوم العالمي لنبذ العنف».

مومباي أرض الأحلام

عرفت باسمها القديم «بومباي»، وهي أكبر المدن الهندية على الاطلاق، وعاصمة ولاية ماهراشترا، عدد سكانها 13 مليون نسمة تقريبا.

وهي المركز الاقتصادي والثقافي والتجاري للهند، فيها أهم المؤسسات المالية وبنك الاحتياط الهندي وبورصة مومباي واللجنة الوطنية للأوراق المالية، وتعتبر المقر الرئيسي لكثير من الشركات الهندية والعالمية، وهي مركز الفنون الجميلة أيضا، وفيها مقر صناعة السينما الهندية «بوليوود»، ولذلك يسميها البعض «أرض الأحلام».

بلاد العجائب

الهند جمهورية فيدرالية تقع في جنوب آسيا، مساحتها 3 ملايين و287 كيلومترا مربعا، وتعداد السكان فيها حسب أحدث التقديرات نحو مليار و326 مليونا.

الناتج المحلي الاجمالي حسب تقارير 2017 يبلغ 9.5 تريليونات، نصيب الفرد منه 7.153 دولارا.

عملتها هي الروبية الهندية.

اشتهرت بوصفها بلاد العجائب نظرا لوجود العديد من الفلسفات الروحية واللغات واللهجات والديانات التي تتجاوز الآلاف، كذلك لوجود مبان ساحرة وعادات غريبة واحتفالات سنوية متنوعة جعلت منها مقصدا سياحيا رائدا يزورها السياح من جميع بلدان العالم.

الأسواق الشعبية بألوانها الزاهية الطعام الهندي المميز والمشهور عالميا

الذكرى الـ 70 لاستقلال الهند

بقلم سونيل جين

سفير جمهورية الهند لدى الكويتفي هذه المناسبة الخاصة جدا للذكرى السبعين ليوم استقلال الهند، أتمنى لجميع افراد الجالية الهندية في الكويت دوام الصحة والسعادة، ويجري الاحتفال بالهند 70@ في جميع انحاء البلاد وفي الخارج بحماس عظيم، وبادئ ذي بدء، يجب ان نعرب عن عميق امتناتنا ونحيي مقاتلينا من اجل الحرية الشجعان غير الأنانيين الذين ازهقوا ارواحهم وعانوا من صعوبات لا حصر لها كي نواصل تمتعنا اليوم بالحرية، اننا نحيي قواتنا الدفاعية والقوات شبه العسكرية على بسالتهم وتضحياتهم في تأمين حدودنا في البر والبحر والجو، كما ان هذا اليوم الميمون يلهم ايضا اكثر من 1.25 مليار مواطن هندي في الداخل والخارج لبذل المزيد من الجهود للنجاح في مساعيهم لجعل الهند دولة عظيمة ومزدهرة ترعى الفرد والجميع.

وقد قامت الهند مؤخرا بانتخاب فخامة السيد رام ناث كوفيند رئيسا للهند ومعالي السيد فينكاياه نايدو نائبا للرئيس الجديد، ان هذا لبرهان على تقاليد الهند الديمقراطية الرشيدة والحيوية وكما هو معلوم فان الهند هي اكبر ديمقراطية في العالم.

وفي ظل القيادة الديناميكية والحكيمة لرئيس وزرائنا السيد ناريندرا مودي، تحرز الهند تقدما جديرا بالثناء في جميع مجالات التنمية فهناك حملات خاصة لتحسين المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والرعاية الصحية ومختلف مجالات الحياة العامة الاخرى من خلال برامج مثل برنامج «اصنع في الهند» وبرنامج «الهند الرقمية» وبرنامج «بدء تشغيل الهند» وبرامج «المدن الذكية» وبعثات «القرى النموذجية» و«Swachh Bharat» ان الهند الان هي اسرع الاقتصادات نموا مع تحسن سريع في مناخ الاستثمار ووفقا لتوقعات النمو لمركز التنمية الدولية لجامعة هارفارد ستبرز الهند على رأس قائمة اسرع الاقتصادات نموا حتى عام 2025 بمتوسط نمو سنوي وقدره 7.7%.

ونظرا للبيئة السياسية المستقرة وللارتفاع المستمر في الناتج المحلي الاجمالي ولانخفاض التضخم ولانخفاض العجز المالي نسبيا ولاستقرار الاسعار فقط سلط صندوق النقد الدولي الضوء على الهند باعتبارها بقعة اقتصادية مشرقة في العالم وعلى الرغم من التباطؤ العالمي فقد برزت الهند باعتبارها الوجهة الأولى في جذب الاستثمار الاجنبي المباشر (FDI) وخلال الفترة 2016-2017 تلقت الهند اعلى استثمار اجنبي مباشر، الأمر الذي اعطى دفعة كبيرة للعديد من القطاعات الرئيسية بما في ذلك السكك الحديدية والدفاع والتأمين والصحة وفي تصنيف البنك الدولي سهولة ممارسة انشطة الاعمال ظل موقف الهند يتحسن باطراد على مدى السنوات الثلاث الماضية ان المبادرات مثل نموذج تسجيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المكون من صفحة واحدة بنظام ميكرو لـ«Udyog Aadhaar» والنماذج المبسطة للحصول على التراخيص الصناعية وعملية تقديم الطلبات عبر الانترنت للحصول على التراخيص البيئية وتلك المتعلقة بالغابات جعلت الامور سهلة للغاية بالنسبة للمستثمرين.

ومع تنفيذ ضريبة السلع والخدمات (GST) اعتبارا من الاول من يوليو 2017 والتي توفر اطارا ضريبيا واحدا في جميع انحاء البلاد لجميع السلع والخدمات اصبحت الهند اقتصادا واحدا كبيرا متكاملا ان ادخال ضريبة السلع والخدمات (GST) يقدر لها ان تضيف حوالي 2% الى نمو الناتج المحلي الاجمالي للهند، وسوف يكون لها تأثير شامل ضخم على سلاسة حركة السلع في جميع انحاء البلاد وعلى تقليل تكاليف النقل وغيرها مما سيقلل من اسعار المواد المستخدمة من قبل الرجل العادي وعلى نحو مماثل فان سحب العملة القديمة من فئة الـ 1000 روبية والـ 500 روبية من التداول له تأثيره على الحد من الاموال السوداء والفساد وتمويل الارهاب وعلى نمو اسرع للاقتصاد الرقمي وللاقتصاد غير النقدي وقد يكون هذان القراران البارزان للحكومة قد تسببا في بعض الازعاج للجمهور وللشركات في مرحلتهما الاولية ولكنهما سيحدثان ثورة في سلسلة كاملة من الحياة العامة والاقتصاد في البلاد.

وقد تم ادخال مبادرات تنمية المهارات لمساعدة الشباب في رسم مسار جديد لحياتهم المستقبلية وقد قام مشروع رئيس الوزراء لتطوير المهارات «Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana» بتدريب اكثر من مليوني شاب في اطار دورات مختلفة لتنمية المهارات، وقد تم منح العديد من الشباب قروضا للبدء بمشاريعهم الخاصة، ولا يزال القطاع الزراعي المصدر الاكبر لمقدمي سبل العيش في الهند ويساهم بشكل كبير في الناتج المحلي الاجمالي، وقد شددت الحكومة على رعاية المزارعين واتخذت مبادرات مختلفة لتحديث القطاع الزراعي.

ومن جانب التزاماتها بتحسين البيئة ووقف تغير المناخ تتخذ الهند خطوات مهمة نحو توليد المزيد من الطاقة المتجددة وخاصة طاقة الرياح والطاقة الشمسية وبسبب الانجازات الهائلة التي حققتها الهند في مجال الطاقة الشمسية اصبح التحالف الدولي للطاقة الشمسية (ISA) المؤلف من 121 بلدا استوائيا لتطوير الطاقة الشمسية وتعزيزها يقع مقره الرئيسي الان في الهند، وقد تم الاعتراف بانجازات الهند في مجال استكشاف الفضاء الخارجي وفي ميدان تكنولوجيا الفضاء في جميع انحاء العالم، وتجدر الاشارة بوجه خاص الى نجاح بعثة الهند الى المريخ حيث اطلقت المنظمة الهندية لبحوث الفضاء 104 أقمار صناعية محملة على مركبة اطلاق واحدة تحمل اقمارا صناعية من بلدان اجنبية بما في ذلك الولايات المتحدة الاميركية وكندا وألمانيا واندونيسيا.

وتستثمر الهند اموالا ضخمة في تحسين الربط عبر بناء طرق جديدة وسكك حديدية وموانئ واحواض بناء السفن في جميع انحاء البلاد ولتحقيق الرؤية العظيمة لهند مترابطة سيتم ربط 65.000 مساكن مؤهلة من خلال بناء 223.000 كم من الطرق بحلول عام 2019 وقد بدأ العمل بمشروع القطار السريع بين احمد آباد - مومباي بالتعاون مع اليابان.

وعلى صعيد السياسة الخارجية تواصل الهند تعزيز العلاقات التي تعود بالنفع المتبادل مع جميع البلدان وتحقيقا لهذه الغاية تعمل معها بشأن مسائل ذات الاهتمام المشترك مثل الارهاب والازمة الاقتصادية العالمية والطاقة والبيئة والامن الغذائي من خلال التفاعلات الثنائية والاقليمية والدولية النشطة، اننا نشهد اليوم موجة من العنف والتعصب والتطرف والراديكالية وتهديد الارهاب في اجزاء عديدة من العالم، ان الهند لا تدين الارهاب بجميع اشكاله ومظاهره فحسب بل تتعاون بشكل وثيق مع المجتمع الدولي في جهوده للقضاء على آفة الارهاب تماما.

تتمتع الهند والكويت بعلاقات تاريخية وثيقة اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا منذ قرون عديدة وقد انخرط بلدانا على اعلى مستوى واقاما عدة آليات مؤسسية للتعاون في ميادين متنوعة وانشئت مجموعات عمل مشركة للتعاون في مجالات العمل والقوى العاملة والتوظيف والهيدروكربون والصحة والتي تجتمع بشكل منتظم وفي اطار برنامج تبادل الشباب من المقرر ان تقوم وفود تتضمن 15 عضوا من الشباب من كل من الكويت والهند بتبادل زيارات في ديسمبر 2017 وفي يناير 2018 وفي اطار برنامج التبادل الثقافي قامت عدد من الفرق الثقافية من الهند بزيارة الكويت في عام 2016 وتم الاحتفال باليوم الدولي الثالث لليوغا في السفارة في يونيو 2017 بالتعاون مع العديد من مجموعات اليوغا المحلية بما في ذلك «فن الحياة» ART OF LIVING و«اليوغا الفنية» ARTISTIC

YOGEو«سيفادارشان» SEVADARSHANو«أمَا الكويت» AMMA KUWAITو«بيت الوئام» HARMONY HOUSE.. الخ، وفي مجال التعاون الدفاعي فان زيارات النوايا الحسنة لسفر البحرية الهندية الى الكويت وتبادل زيارات وفود رفيعة المستوى تتم على اساس منتظم.

وللاحتفال بذكرى مرور 70 عاما على يوم استقلال الهند، تنظم سفارة الهند بالكويت سلسلة من الفعاليات الثقافية في مسرحها مساء أيام 17 و18 و18 أغسطس.

ولزيادة سفر المواطنين الكويتيين والمغتربين الى الهند، قدمت السفارة تأشيرات لرجال الاعمال متعددة السفرات (لخمس سنوات ولسنة واحدة)، وتأشيرات سياحية متعددة السفرات (لمدة 6 أشهر)، وتأشيرات طبية (لسنة واحدة)، وتأشيرات دخول لأغراض الدراسة.

وقد قامت السفارة بإصدار ما يقارب 14.000 تأشيرة في عام 2016.

ان عدد الكويتيين الذين يزورون الهند من أجل السياحة والتجارة والعلاج الطبي يشهد تصاعدا بشكل مطرد.

ومما يبعث على الارتياح الكبير ان حضرة صاحب السمو أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح قد قام بزيارة خاصة استمرت أسبوعا الى الهند في الفترة من يونيو الى يوليو 2017.

وخلال الفترة من 18 الى 20 سبتمبر 2017، سيقوم صاحب المعالي وزير الدولة للشؤون الخارجية، السيد م.جيه. اكبر، بترؤس وفد للاجتماع الوزاري المشترك الثالث بين الهند والكويت والذي سيعقد في الكويت لمناقشة سلسلة كاملة من التعاون الثنائي.

وفي وقت سابق في مارس 2017، قام مستشار الأمن القومي، السيد أجيت دوفال بزيارة رسمية الى الكويت وأجرى مناقشات واسعة النطاق مع نظيره معالي الشيخ ثامر علي الصباح.

كما قام بزيارة الى حضرة صاحب السمو أمير الكويت وإلى صاحب المعالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية.

وتواصل الجالية الهندية الديناميكية البالغ قوامها نحو 920 ألف مواطن هندي مقيم في الكويت لعب دورها في تعميق وتوسيع العلاقات بين بلدينا.

وفي هذا العام، قامت الحكومة بتخفيض الرسوم السنوية بمقدار النصف، وذلك بالنسبة لأبناء المغتربين الهنود (NRIs) ولأولئك الذين ينحدرون من أصول هندية (PIOs) والذين يدرسون في الهند، وذلك في إطار حصص الهنود المغتربين، ويقوم «مركز رعاية العمال الهنود» الذي أنشأته السفارة في سبتمبر 2009 بتقديم نظام الدعم الذي يحتاج اليه عمالنا بشدة، وذلك من خلال مكتب المساعدة ومكتب شكاوى العمال والاقامة المجانية والمشورة القانونية الأولية المجانية.

وفي حالات الوفاة، تقدم السفارة الخدمة على مدار الساعة طيلة أيام الاسبوع (24×7)، وتتم اعادة رفات المواطنين الهنود من الكويت الى الهند من أجل تقديم الطقوس الدينية النهائية هناك في غضون 3 - 4 أيام في معظم الحالات.

وتقوم السفارة أيضا بترتيب نقل رفات الموتى الى الهند دون تكلفة في الحالات المستحقة.

كما تقوم السفارة بعقد اجتماع «البيت المفتوح» في مسرحها بصورة منتظمة، حيث يتم الاستماع الى مشاكل وتظلمات العمال الهنود بصدر رحب من قبل مسؤولي السفارة الكبار، ويتم من ثم بذل الجهود بصورة فورية لحل القضايا التي تم طرحها عليهم.

وقد قامت السفارة بإصدار أكثر من 96.000 جواز سفر جديد في عام 2016 مقارنة مع 87.000 في عام 2015، ما يدل على زيادة كبيرة لأكثر من 10%، كما تم تقديم عدد مساو من التصديقات والخدمات القنصلية الاخرى.

وتظهر التأشيرات الصادرة أيضا زيادة بنسبة 4.6% مقارنة بعام 2015.

وفي الوقت الراهن، هناك ما يقرب من 300 جمعية اجتماعية وثقافية هندية مسجلة لدى السفارة في الكويت. وخلال عام 2016، تم استخدام مسرح السفارة في 28 مناسبة اجتماعية ثقافية نظمتها جمعيات هندية مختلفة.

تحت اشراف القيادة الملهمة لوزيرة الشؤون الخارجية لدينا، معالي السيدة سوشما سواراج، ما فتئ موظفو السفارة يعملون بجد ليلا ونهارا للوصول الى المواطنين الهنود الذين يعانون من محنة والذين قد يكونون رهن الاعتقال في مراكز الشرطة ومراكز الاحتجاز مركز الإبعاد والسجون المركزية أو العمومية ومساعدتهم بشتى الطرق الممكنة بموجب القوانين الكويتية.

وخلال النصف الاول من هذا العام، يسرت السفارة عودة العديد من الهنود الذين تم إدخالهم الى المستشفيات في حالة خطيرة وقدمت لهم وسائل لنقلهم الى الهند على نقالة برفقة طبيب/ ممرضة، وقد تم تحمل جميع النفقات من صندوق الرعاية الاجتماعية للجالية الهندية.

كما أننا نقوم باتخاذ الاجراءات من أجل نقل السجناء الهنود من السجون الكويتية الى السجون في الهند بالقرب من بلدانهم.

إننا نولي أهمية قصوى لأمن المواطنين الهنود في الخارج. وفي حالات الضيق التي يواجهها المواطنون الهنود، تمكنا من الوصول لضمان سلامتهم ولإنقاذهم ولتسفيرهم الى ديارهم.

إن جاليتنا حاضرة في جميع شرائح المجتمع الكويتي تقريبا، وقد حظيت مساهمتهم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية وفي ازدهار الكويت بتقدير كبير.

وبينما أوجه التحية الى أبناء بلدي في الذكرى السنوية السبعين لعيد استقلالنا، أغتنم هذه الفرصة لأنقل أطيب التمنيات من قادة الهند باستمرار الصحة والسعادة إلى حضرة صاحب السمو أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وإلى سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وإلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، وإلى شعب الكويت الصديق.

عاشت الهند