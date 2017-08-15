برقية صاحب السمو وسام على صدور جميع منتسبي «الداخلية» ودافع لهم لبذل المزيد من العطاء

بعث نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح ببرقية شكر وتقدير واعتزاز إلى صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ردا على برقية الشكر التي تلقاها من سموه والتي أشاد فيها بجهوده وجهود المؤسسة الأمنية في إلقاء القبض على المطلوبين من المحكوم عليهم نهائيا إنفاذا لحكم محكمة التمييز، وفيما يلي نصها:

ببالغ الاعتزاز تلقيت وجميع منتسبي وزارة الداخلية رسالة سموكم الكريمة التي حملت في طيها الإشادة بالجهود المثمرة التي قامت بها الجهات الأمنية المختصة في وزارة الداخلية، وأسفرت عن إلقاء القبض على 13 مطلوبا من المحكوم عليهم نهائيا انفاذا لحكم محكمة التمييز.

وان ما حملته رسالة سموكم من كلمات سامية لهي وسام على صدور جميع منتسبي وزارة الداخلية، ودافعا لهم لبذل المزيد من العطاء وستجدهم بعون الله دوما بالمرصاد لكل من يحاول المساس بأمن الوطن والمواطن، مستنيرين بالتوجيهات السديدة من لدن سموكم.

حفظ الله وطننا من كل سوء ومكروه وأدام الله عليه عزه وأمنه في ظل قيادة سموكم الحكيمة والرشيدة.

كما بعث الشيخ خالد الجراح ببرقيات شكر وتقدير واعتزاز إلى سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ورئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، وذلك ردا على برقية الشكر التي تلقاها من سمو ولي العهد وإشادة رئيس مجلس الأمة وبرقية الشكر من سمو رئيس مجلس الوزراء بشأن ما تفضلوا به من إشادة بالجهود المثمرة التي قامت بها الجهات الأمنية المختصة في وزارة الداخلية وأسفرت عن إلقاء القبض على المطلوبين من المحكوم عليهم نهائيا إنفاذا لحكم محكمة التمييز، مؤكدا ان رجال الأمن بعون الله دوما بالمرصاد لكل من يحاول المساس بأمن الوطن والمواطن، ضارعا إلى المولى عز وجل ان يحفظ الله الوطن من كل سوء ومكروه في ظل القيادة العليا الحكيمة.