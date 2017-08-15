العويس: المشاركة أكدت مدى القدرة الذهنية للطلبة في حساب الأرقام بسرعة كبيرة

أعلن مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع، أحد المراكز التابعة لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي، عن مشاركة عدد 6 طلاب من برنامج فصول الموهبة التابع له في المسابقة السنوية سمارت برين للحساب الذهني لعام 2017 والمقامة بمملكه تايلند، بمشاركة ما يقارب 1400 طالب وطالبة من مختلف دول العالم.

وصرح رئيس وفد مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع عبدالله العويس، بأن مشاركة الكويت هذا العام والمتمثلة بطلبة برنامج فصول الموهبة التابع لمركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع، أتت لتؤكد مدى القدرة الذهنية للطلبة الكويتيين في حساب الأرقام الكبيرة بسرعة ودقة تتفوق على الآلات الحاسبة، وهذا ما يعكس مدى فاعلية الأنشطة التعليمية المعمول بها في برنامج فصول الموهبة والتي من دورها صقل الطالب واكسابه المهارات التي تنشط العقل.

لافتا إلى أن الطلبة الكويتيين وللعام الرابع على التوالي استطاعوا اثبات قدراتهم المتميزة امام العالم، بتحقيقهم مراكز متقدمة وصعودهم منصة التتويج بأرقام ونتائج جديدة تفوق الأرقام والنتائج التي حصلوا عليها في الأعوام السابقة.

وأتت نتائج الوفد الكويتي على النحو التالي:

حصـــول الطــالــــب/ عبدالوهاب الرفاعي على المركز الأول وكأس رئيس الوزراء والميدالية الذهبية

حصول الطالب/ ابراهيم الخشتي على كأس المركز الثاني والميدالية الذهبية على المستوى الرابع

حصول الطالبة/ عايشة العازمي على كأس المركز الثاني والميدالية الذهبية على المستوى الثاني

حصول الطالبة/ هديل غنام على كأس المركز الثالث والميدالية الذهبية على المستوى الثاني

حصول الطالبة/ العليا الصباح على المركز السادس والميدالية الذهبية على المستوى الخامس

حصول الطالبة/ لطيفة الخزيم على الميدالية الذهبية على المستوى السادس

كما حصل كل من الطلبة ابراهيم الخشتي، العليا الصباح، لطيفه الخزيم على المركز الخامس في مسابقة المجموعات.