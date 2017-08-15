أعلن معهد الكويت للأبحاث العلمية حصوله على براءة اختراع ممنوحة من مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية الأميركي حول إنشاء محطات تحلية المياه بواسطة التجميد.
وأوضح المعهد في بيان صحافي ان براءة الاختراع آنفة الذكر حصل عليها القائم بأعمال مدير تقنيات تحلية المياه بمركز أبحاث المياه التابع للمعهد د.منصور أحمد.
وأضاف ان الاختراع جاء كثمرة للتعاون مع شركة «سولزر كمتيك» السويسرية التي تعد من أكبر الشركات العالمية المختصة في مجال تصميم وتشييد محطات صناعية لأنظمة البلورة بالتجميد.
وأشار الى تنفيذ اختبارات معملية باستخدام وحدة نمطية بغية تقديم الدليل العلمي على الجدوى والمزايا الفنية والاقتصادية للمنظومة المبتكرة وفقا لخطة وجدول زمني أعد مسبقا لتحلية نوعين من المياه المالحة هما مياه بحر الخليج العربي والمياه العادمة المنتجة من محطات تحلية مياه البحر في الكويت.