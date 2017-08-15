سلم سفيرنا لدى الأردن د.حمد الدعيج تبرعات مالية كويتية بقيمة 19 الف دولار كلفة تركيب نظام خلايا شمسية لتوليد الطاقة الكهربائية لمسجد خالد بن الوليد في بلدة سحم شمال المملكة.

وقال السفير الدعيج إن التبرعات المقدمة من بيت الزكاة في الكويت والمخصصة لتركيب نظام للطاقة الشمسية للمسجد تهدف الى تغطية احتياجات المسجد من الطاقة الكهربائية باستغلال طاقة الشمس.

وأكد أهمية المشروع في تقليل فاتورة الطاقة الكهربائية الشهرية للمسجد وتعزيز مصادر الطاقة المحلية استجابة للتوجهات الأردنية نحو الاستفادة من طاقة الشمس لتوليد الكهرباء في بلد يعاني من شح مصادر الطاقة ويستورد غالبية احتياجاته منها.

من جانبه، قال مدير عام الشركة المنفذة للمشروع (شركة الاستاذ لأنظمة الطاقة) د.محمد الزعبي إن المشروع المقام على نحو 150 مترا مربعا تبلغ استطاعته التوليدية 15.6 كيلوواط أي ما يعادل حوالي 2250 كيلوواط/ ساعة.

وعن الجدوى الاقتصادية للمشروع، قال انه يخفض كلفة الفاتورة الشهرية للمسجد من حوالي 1900 دولار شهريا الى 0، مشيدا بعطاء الكويت ودورها في انجاز مثل هذه المشاريع الحيوية للمجتمع الاردني.