اجتمع سفيرنا لدى استرليا نجيب البدر مع حاكم عام مقاطعة شمال استراليا (داروين) جون هاردي وذلك بمقر قصر الحكومة في العاصمة داروين.

وصرح السفير نجيب البدر بأنه بحث مع حاكم مقاطعة شمال استراليا عددا من المسائل ذات الاهتمام المشترك، مؤكدا على رغبة دولة الكويت في تعزيز آفاق التعاون المتميز الى مستويات أعلى، وفي جميع المجالات في ظل الإمكانات الاقتصادية والاستثمارية التي تمتلكها منطقة شمال استراليا، متطلعا الى تعزيز التعاون الاستثماري بين الطرفين.

من جانبه، أكد حاكم مقاطعة شمال استراليا على ترحيبه بتعزيز وتطوير التعاون المشترك مع دولة الكويت في مجالات متعددة سواء في مجالات التعليم، الطاقة، السياحة، والزراعة والثروة السمكية وبشكل يسهم في خلق شراكة بين الجانبين في القطاعات ذات الاهتمام المتبادل. وأوضح السفير البدر بأنه قام بالاجتماع برئيس ميناء داروين بيتر دوميت وبحث تطوير التعاون المشترك، مبينا انه قام بالاطلاع على امكانات الميناء من خلال القيام بزيارة ميدانية ومشيرا الى اقليم شمال استراليا بعد بوابة تجارية أساسية لاستراليا نحو آسيا وكذلك بوابة تربط آسيا باستراليا، وأضاف السفير البدر أنه عقد سلسلة من الاجتماعات الثنائية خلال زيارته لمقاطعة شمال استراليا مع عدد من المسؤولين في قطاعات الاستثمار والتجارة والتنمية والزراعة والثروة السمكية والحيوانية وبحث عددا من المسائل التي تسهم في توثيق وتطوير التعاون الثنائي.