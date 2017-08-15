أطلقت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) برنامجها التدريبي الرابع لتأهيل 27 من طلبة الجامعة على المهارات الصحافية ويستمر حتى 24 سبتمبر المقبل في مقر الوكالة.

وأشاد نائب المدير العام لقطاع التحرير رئيس تحرير «كونا» سعد العلي بمخرجات البرامج السابقة، مرحبا بالطلبة المتدربين من جامعة الكويت والجامعات الخاصة.

وأكد العلي في كلمة وجهها للطلبة أهمية الدور الذي يؤديه الإعلام في توجيه المجتمع وتعزيز عملية التنمية في البلاد إلى جانب دوره الرائد في عملية الحوار البناء والهادف بين الشباب.

وأشار الى ان «كونا» تسعى إلى التعاون مع عدد من الجهات المختلفة في الدولة لتنظيم برامج تدريبية فاعلة للشباب، موضحا أن برامج التدريب السابقة حققت أهدافها وأثبتت صواب رؤية المسؤولين في تحقيق الخبرة الصحافية لدى الشباب.

وأضاف العلي أن البرنامج التدريبي يدل بصورة واضحة على مضي «كونا» في دورها بثبات ضمن إطار مسؤوليتها المجتمعية إعلاميا وثقافيا ومجتمعيا وخصوصا في رعاية الشباب ودعمهم وتأهيلهم.

وبين ان البرنامج التدريبي يتضمن محاضرات وورش عمل تبين طبيعة العمل بالوكالة واللوائح والنظم المعمول بها وتوزيع الطلبة حسب تخصصاتهم العلمية المختلفة على إدارة التحرير للتطبيق العملي.