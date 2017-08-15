المجلس اطلع على الجهود والإجراءات المتخذة من الجهات المعنية لمكافحة التلوث النفطي ومعالجة آثاره وتأمين المرافق الحيوية بمنطقة الزور

مجلس الوزراء: رجال الأمن العين الساهرة على أمن الوطن والمواطنين

إجراء الفحوصات اللازمة للتعرف على أسباب ومصدر التلوث

أفراد الخلية الإرهابية سينالون جزاءهم العادل

إطلاق مشروعي العربات المتنقلة والأسواق الموسمية



عطلة الأضحى المبارك 5 أيام



مسطرة واحدة لتنفيذ الأحكام القضائية



مريم بندق

كشفت مصادر وزارية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان إصدار منظومة قانون الإعسار وحقوق الدائنين من اهم المتطلبات التشريعية لوثيقة الإصلاح الاقتصادي والمالي التي تعكف الحكومة على صياغتها تمهيدا لإحالتها الى مجلس الأمة.

هذا، وأوضحت مصادر اخرى انه اذا ثبت ان يوم الأربعاء 23 الجاري هو غرة ذي الحجة 1438 هجرية، فإن وقفة عرفات تصادف الخميس 31 الجاري، وهو يوم عطلة رسمية، وتكون أيام عيد الأضحى المبارك هي الجمعة، السبت، والأحد الموافقة 1 و2 و3 سبتمبر على ان يعتبر الاثنين 4 من الشهر يوم عطلة بدلا من يوم الجمعة المصنف عطلة رسمية، وتكون عطلة عيد الأضحى المبارك 5 أيام، وكل عام والجميع بخير.

وردا على سؤال حول استياء نقابة العاملين في المؤسسة العامة للموانئ من عدم صرف البدلات المستحقة، قالت المصادر: ان ديوان الخدمة المدنية لا يتأخر عن صرف اي مستحقات قانونية للعاملين في الموانئ او غيرهم.

هذا، وعلمت «الأنباء» ان مدير عام الادارة العامة للموانئ الشيخ يوسف العبدالله مستمر في عمله.

هذا، وترأس سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الاجتماع الاسبوعي الاعتيادي لمجلس الوزراء أمس.

وقالت مصادر في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»: ان المجلس أشاد بجهود نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح الذي تمكن بكل حنكة ومسؤولية وروح وطنية من اختيار وإدارة وتوجيه القياديين في وزارة الداخلية من ضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام في قضية خلية العبدلي.

وبينت المصادر أن وزير الداخلية التزم بتنفيذ تعهده للمجلس- كما أشارت «الأنباء» في 23 يوليو الماضي «برصد اكثر من مكان تواجد فيه بعض الهاربين من أعضاء خلية العبدلي، وان خطة القبض عليهم أصبحت مسألة وقت».

وأكدت المصادر ان تنفيذ الأحكام القضائية النافذة سيكون بمسطرة واحدة لتبقى الكويت بلد الأمن والأمان.

وحول اهتمام الحكومة بالشباب، قالت المصادر: ان وزير التجارة والصناعة خالد الروضان يعمل على قدم وساق لتنفيذ توجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك لفتح مجالات العمل وفقا لتطلعات وطموح الشباب وإنجاز المشاريع الخاصة بهم، ويتم الآن التخطيط لإطلاق مشروعي العربات المتنقلة والأسواق الموسمية.

وفي مزيد من التفاصيل فقد عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر أمس في قاعة مجلس الوزراء بقصر بيان برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، وبعد الاجتماع صرح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله بما يلي:عبّر مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه عن عميق الارتياح والسعادة بعودة سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد للبلاد مساء أمس بعد استكماله الفحوصات الطبية في احد المراكز الصحية في الولايات المتحدة الأميركية والتي تكللت بالنجاح المأمول بحمد الله وكريم فضله، وإذ يهنئ مجلس الوزراء الشعب الكويتي الوفي بعودة سمو ولي العهد، حفظه الله، لمواصلة عطائه المعهود ليدعو المولى جلت قدرته بأن يمن على سموه بدوام الصحة والعافية والعمر المديد، ليظل سندا وعونا لعضده صاحب السمو الأمير، حفظهما الله ورعاهما، لخدمة الكويت الغالية وأهلها الاوفياء، وتعزيز مكانتها وازدهارها.



كما استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه سمو رئيس مجلس الوزراء حول نتائج الزيارة التي قام بها دولة الرئيس سعد الحريري - رئيس مجلس الوزراء في الجمهورية اللبنانية الشقيقة والوفد المرافق له، وفحوى المحادثات التي أجراها، وقد تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعم التعاون المشترك في مختلف المجالات بهدف تحقيق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين، كما تم استعراض العديد من القضايا العربية والدولية موضع الاهتمام المشترك والمساعي المبذولة لتعزيز الأمن والسلام في المنطقة والعالم أجمع.



وضمن إطار المساعي الكويتية المبذولة لحل الأزمة الخليجية، أحاط النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد مجلس الوزراء علما بنتائج الزيارات التي قام بها يرافقه وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبد الله إلى دول مجلس التعاون الخليجي وجمهورية مصر العربية الشقيقة، مبعوثين من صاحب السمو الأمير، لنقل رسائل خطية من سموه إلى إخوانه أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة هذه الدول الشقيقة، كما أحاط المجلس علما بتفاصيل المحادثات التي تمت خلال هذه الزيارات، والتي جاءت في نطاق التشاور الدائم والتعاون المشترك فيما يخدم مصلحة المنطقة الخليجية والإقليمية، وخدمة قضايا الأمة العربية ودعم السلام والاستقرار في المنطقة.



من جانب آخر، استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح استعرض من خلاله ما تم إحرازه من تقدم في شأن الإجراءات والتدابير التي اتخذتها وزارة الداخلية لملاحقة المحكومين الهاربين، والتي أسفرت عن إلقاء القبض على عدد (13) من المحكومين نهائيا، في الخلية التي كانت تخطط للقيام بأعمال تخريبية في البلاد، وستواصل الأجهزة الأمنية عمليات البحث المكثفة عن المحكومين الآخرين، وقد عبر مجلس الوزراء عن شكره وتقديره للجهود المخلصة التي قام بها رجال الأمن، وتمكنهم من القبض على أفراد هذه الخلية الإرهابية، والذين سينالون جزاءهم العادل، مؤكدا أن رجال الأمن هم دائما العين الساهرة على أمن الوطن والمواطنين، سائلا الله تعالى أن يديم على بلدنا نعمة الأمن والاستقرار في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد، حفظهما الله ورعاهما.



وقدم وزير النفط ووزير الكهرباء والماء عصام المرزوق لمجلس الوزراء تقريرا مفصلا بشأن التلوث النفطي الذي ظهر في السواحل الجنوبية، موضحا الجهود والإجراءات التي تم اتخاذها من قبل القطاع النفطي بالتعاون مع وزارة الداخلية ووزارة الكهرباء والماء والهيئة العامة للبيئة والجهات الأخرى المعنية لمكافحة هذا التلوث ومعالجة آثاره، وتأمين المرافق الحيوية في منطقة الزور، بما في ذلك حماية محطات توليد الكهرباء والمياه وخطوط سحب ومآخذ المياه، إلى جانب الجهود التي تبذل لتنظيف الشواطئ من آثار هذا التلوث.



وأكد وزير النفط أنه تمت السيطرة الكاملة على التلوث، وتجرى الفحوصات اللازمة للتعرف على أسباب ومصدر التلوث وما يستوجب اتخاذه من إجراءات بهذا الشأن. هذا، وعبر مجلس الوزراء عن شكره للجهود المخلصة التي قامت بها وزارة النفط ووزارة الكهرباء والماء والهيئة العامة للبيئة، منوها بالمساهمة الطيبة التي قدمتها شركة شيفرون السعودية في مواجهة هذا الحادث البيئي. ثم اطلع مجلس الوزراء على توصية لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن التقرير (الثاني عشر) لوثيقة الإجراءات الداعمة لمسار الإصلاح المالي والاقتصادي - متوسط المدى، وخطة تنفيذ المبادرات الواردة بالوثيقة، والإجراءات المتخذة للتواصل مع مؤسسات المجتمع المدني لعرض النسخة المطورة من الوثيقة، وذلك قبل بداية دور الانعقاد القادم لمجلس الأمة.كما بحث مجلس الوزراء الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي.