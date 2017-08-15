طالب اتحاد العاملين بالقطاع الخاص الحكومة بالتدخل السريع لإقرار مستحقاته، حيث خاطب الاتحاد مجلس الوزراء بالعديد من الكتب الرسمية بشأن المستحقات أسوة بالاتحادات العمالية الاخرى، حيث ان الاتحاد لديه مشاركات خارجية في المحافل الدولية، مشيرا إلى أن الاتحاد هو الممثل القانوني لجميع العاملين في القطاع الخاص سواء الكويتيون او الوافدون.

وأوضح ان الاتحاد منذ إشهاره وهو يمد يد التعاون للجميع بهدف تحقيق المصلحة العامة ومصلحة العاملين في القطاع الخاص، لافتا إلى أهمية القطاع الخاص في تحقيق توجيهات صاحب السمو الأمير الاصلاحية والدفع بعجلة التنمية في البلاد.