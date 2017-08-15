فرج ناصر

كشف مصدر مسؤول بوزارة الأشغال عن عدم وجود تعيينات جديدة في هيئة الطرق حاليا، إلا بعد حسم الموقف القانوني للهيئة من مجلس الوزارة بالإلغاء او تشغيلها تدريجيا والذي سيتم حسمه قريبا.



وأضاف ان التعيينات في هيئة الطرق لن تتم الا بعد اعتماد الهيكل واللوائح التنفيذية للهيئة وهذا الأمر غير متوافر الآن وعليه فإن التعيينات الجديدة لن تتم الا بوجود الوضع القانوني للهيئة.

وكانت هيئة الطرق قد شهدت استقالات كثيرة من قياداتها خلال الفترة الأخيرة آخرهم كان رئيس مجلس ادارتها.



وعلى سياق آخر أشار المصدر الى ان مشروع السكك الحديدية والمترو لا يزال قيد البحث بين هيئة الطرق كونها مالك المشروع وهيئة المبادرات كونها الجهة المنفذة له.