«السكنية» تستدعي ساكني مجمع صباح السالم ومواطنة بالعارضية

جناح للمؤسسة في «الأفنيوز» للتواصل مع المواطنين



عادل الشنان

التزاما بوعود وزير الدولة لشؤون الإسكان ياسر أبل وقيادات المؤسسة العامة للرعاية السكنية حول البدء في تجهيز وتنفيذ مناقصات المباني العامة لمشروع غرب عبدالله المبارك وتزامنا مع بناء المواطنين قسائمهم، كشف مصدر مطلع عن قيام المؤسسة بتقسيم مناقصات المشروع لأربعة أجزاء تمهيدا لتنفيذها بدءا من نهاية العام الحالي.



وأضاف المصدر أن المؤسسة قامت فعليا بطرح مناقصتين للمباني العامة تشمل «مدارس لجميع المراحل الدراسية، مساجد وتوابعها، مراكز صحية، محلات تجارية، أفرعا للجمعيات، ومراكز للضاحية».

ولفت إلى تجهيز مستندات ما تبقى من مناقصات تشمل جزءا آخر من المباني، مبينا أن خطوة تقسيم المناقصات إلى اجزاء فائدتها توزيع الأعمال على عدة شركات لتفادي التأخير.

وتابع المصدر أن مناقصات المباني العامة ستشمل بناء «26 مبنى لمدارس وزارة التربية، و25 مسجدا وجامعا لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ودارين للقرآن والسراج المنير ومركزي تحفيظ للقرآن الكريم، ومستوصفين ومقسما للهاتف والبريد ومركزي تنمية أسرية وتنمية مجتمع ووحدات اجتماعية ودورا لرعاية المسنين، ومركزا للشباب وصالات أفراح ومجمعا وثلاثة مجمعات حكومية ومخفري شرطة و5 محطات وقود ومركز اطفاء ومحطة للنقل العام وطوارئ الكهرباء ومركزا لشؤون الإعاقة وسوقين مركزيين و10 أفرع للجمعيات التعاونية و4 فروع للبنوك التجارية وفرعي غاز».

وبيّن المصدر حرص وزير الدولة لشؤون الإسكان ياسر أبل وفريق عمل المؤسسة على تنظيم المباني العامة واستغلال انشطتها، من خلال التصميم والتخطيط الدقيق بما يضمن الترويج لها لخدمة 5201 أسرة كويتية ويحقق أرباحا مالية تعود على ميزانية السكنية بالنفع السنوي والشهري لاسيما ما يعنى بالقطاع الخاص.

وأفاد بأن مجموع المباني سيتم عرضها على الجهات الحكومية بعد التنفيذ وفي حال اكتفت تلك الجهات بالحصول على مبنى واحد والاستغناء عن الآخر سيتم تحويله مباشرة لبند الاستثمار وفق الاحتياج وبأسعار جديدة تحددها الإدارة المالية وقطاع الاستثمار في المؤسسة، بما يتوافق مع خطة السنة المالية التي سيتم طرحها العام المقبل.

من جانب آخر، استدعت المؤسسة العامة للرعاية السكنية المواطنين قاطني شقق مجمع صباح السالم الإسكاني الذين لم يحضروا لتحديث بياناتهم، مؤكدة ضرورة الحضور الى مقر مكتب صباح السالم اثناء الدوام الرسمي في موعد أقصاه 14 سبتمبر المقبل، وفي حالة التخلف عن الموعد المحدد فإن المؤسسة سوف تضطر إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية.



كما اهابت المؤسسة بالمواطنة دلال يعقوب عبدالرحمن مندني، المخصص لها البيت الحكومي رقم «303» قطعة «5» بمنطقة العارضية لمراجعة المؤسسة العامة للرعاية السكنية بمقرها الكائن بمنطقة جنوب السرة بالطابق الأول إدارة التوزيع والتوثيق قسم متابعة المساكن المخصصة أثناء الدوام الرسمي خلال خمسة عشر يوما من تاريخ النشر، وفي حالة عدم الحضور سوف تتخذ المؤسسة الإجراءات القانونية اللازمة بشأن البيت المخصص لها.

من جانب أخر، تقيم المؤسسة العامة للرعاية السكنية جناحا تعريفيا في مجمع الأفنيوز بمنطقة الري خلال الفترة من 13- 17 أغسطس الجاري للتواصل مع المواطنين من أصحاب الطلبات الإسكانية.



وتستقبل المؤسسة في جناحها المواطنين يوميا من الساعة 10 صباحا حتى 10 مساء للرد على الاستفسارات بشأن المشاريع الإسكانية الحالية والمستقبلية.



وتسعى المؤسسة إلى تعريف الجمهور بدورها في الرعاية السكنية بالكويت والمشروعات التي أنجزتها وتحت التنفيذ وحجم المباني العامة والبنى التحتية.