فرج ناصر

أكدت وكيلة وزارة الخدمات بثينة السبيعي ان لجنة شؤون الموظفين لاتزال مستمرة في عملها من خلال مقابلات الموظفين المرشحين لشغل الوظائف الإشرافية للمديرين والمراقبين ورؤساء الأقسام في جميع قطاعات الوزارة المختلفة.

وأضافت ان اللجنة ستستدعي الموظفين المرشحين لهذه المناصب والذين يتمتعون الآن بالإجازة الصيفية وذلك بعد عودتهم ومباشرة أعمالهم، لافتة الى ان اختيار المرشحين لهذه الوظائف يمر بعدة مراحل منها حصر الاعداد المستحقة، والموافقة عليها من لجنة شؤون الموظفين، واعتمادها من وزير الخدمات وديوان الخدمة المدنية.



وكشفت ان الوزارة قد تعلن بعد عيد الاضحى عن سد الشواغر لهذه الوظائف الإشرافية، مؤكدة ان لجنة شؤون الموظفين هي لجنة دائمة.