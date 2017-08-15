مبادرة من الديوان الأميري كإحدى توصيات المشروع الوطني للشباب





عاطف رمضان

قالت المديرة التنفيذية لمشروع «كفو» التابع للديوان الأميري د.فاطمة الموسوي إن هذا المشروع مبادرة من الديوان الأميري كإحدى توصيات المشروع الوطني للشباب (الكويت تسمع)، مشيرة الى انه عبارة عن موقع الكتروني يسهل عملية البحث والتواصل والتعاون بين الكفاءات في الكويت، مؤكدة ان المشروع يمثل أحد المشاريع الشبابية التي يتبناها الديوان الأميري لتحقيق رؤية صاحب السمو الأمير للاهتمام بالشباب وإشراكهم في قيادة التنمية، كما ان البرنامج يستهدف التعرف على الكفاءات الشبابية الوطنية وبناء جسور التعارف فيما بينها.

جاء ذلك في تصريح صحافي للموسوي مساء امس الاول على هامش لقاء العصف الذهني الذي عقد في المكتبة الوطنية امس بعنوان «تطوع معنا»، بحضور عدد من الشباب المتطوعين لمشروع «كفو» حيث قدمت الموسوي نبذة عن هذا المشروع والاستعدادات لاطلاق النسخة الاولى من التطبيق الالكتروني لمشروع «كفو» رسميا خلال شهر اكتوبر المقبل.

واستقبلت الموسوي خلال اللقاء افكارا من قبل الشباب عن الفرص المناسبة والمشروعات التي تستقطب الكفاءات وبعض الاقتراحات، لافتة الى انه تم وضع العديد من الأفكار والحلقات النقاشية مع الشباب لبلورة الفكرة وصياغتها بطريقة أفضل.



واشارت الى ان الهدف ايصال الفكرة لأكبر عدد ممكن لتعم المنفعة لدى الشباب.

واوضحت انه كلما زاد العدد كان هناك عمل افضل، مشيرة الى انه سيتم خلال اكتوبر المقبل اطلاق النسخة الاولى للمواطنين والمقيمين من اصحاب الكفاءة للاستفادة من الموقع الذي يهتم بفئة الشباب والتسهيل عليهم في اقامة المشاريع وتحقيق احلامهم من خلال الاستفادة من التجارب والخبرات.