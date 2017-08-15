استقبل محافظ الأحمدي الشيخ فواز خالد الحمد في مكتبه بديوان عام المحافظة سفير جمهورية جنوب السودان لدي الكويت فرمينا مكويت م.رياك، حيث جرى التعارف وتبادل الأحاديث الودية التي تناولت العلاقات الثنائية التي تربط البلدين الصديقين وسبل تعزيزها في جميع المجالات.

وتطرق اللقاء الى بحث فرص تطوير التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين البلدين على مستوى الأنظمة الإدارية المحلية عموما وعلى صعيد المحافظات والمناطق على وجه الخصوص.

وأعرب الخالد خلال اللقاء عن تقديره لسفير جمهورية جنوب السودان على زيارته، متمنيا التوفيق والنجاح له خلال مسيرة عمله في البلاد من أجل الدفع بعلاقات الصداقة بين البلدين إلى آفاق أوسع وأرحب.

من جهته، أعرب السفير م.رياك عن سعادته وامتنانه لحفاوة استقبال الخالد، مثمنا التقدير البالغ للرعاية التي تحظى بها البعثة الديبلوماسية وجالية بلاده على الصعيدين الرسمي والشعبي منذ مباشرته مهامه في الكويت.