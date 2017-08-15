باركت نقابة العاملين في الإطفاء كل الجهود النيابية والرسمية الرامية إلى إقرار البدلات والامتيازات التي تطالب بها النقابة وتسعى جاهدة إلى موافقة الجهات المعنية عليها.

وقال أمين صندوق النقابة محمد الهاجري ان النقابة التقت في وقت سابق رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ونوابا منهم مراقب المجلس نايف المرداس والنائب عبد الوهاب البابطين، حيث أشادوا بجهود ومهام الإطفائيين الذين يواجهون مصاعب جسيمة شتى أثناء عملهم الشاق، كما التقت عددا من المسؤولين وتم التباحث معهم في مشروع «حماة الوطن» الذي يتضمن امتيازات مستحقة لرجال الإطفاء.



وأضاف الهاجري أن مدير عام الإدارة العامة للإطفاء الفريق خالد المكراد أعلن في تصريح صحافي قبل أيام عن دعم الإدارة لزيادة بدلات العاملين في الإطفاء والسماح بالجمع بين البدلات وعدم خصمها أثناء تمتع الإطفائي بإجازته، مشيرا إلى أن تصريح الفريق المكراد يتفق مع مطالب النقابة التي تسعى إلى ضمان الحد المعقول من الامتيازات التي تتناسب مع ما يقوم به الرجال البواسل.

وأعرب الهاجري عن أمله وثقته في تعاون مجلس الأمة ومجلس الخدمة المدنية والجهات الحكومية المختصة مع مطالب النقابة، وأن تكون لها أولوية في لجان واجتماعات المجلس في دور الانعقاد المقبل كي ترى النور قريبا.