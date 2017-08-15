عادل الشنان

كشف مصدر مطلع قيام المؤسسة العامة للرعاية السكنية بتقسيم مناقصات مشروع غرب عبدالله المبارك الى أربعة أجزاء تمهيدا لتنفيذها بدءا من نهاية العام الحالي.

وأضاف المصدر أن المؤسسة قامت فعليا بطرح مناقصتين للمباني العامة تشمل «مدارس لجميع المراحل الدراسية، مساجد وتوابعها، مراكز صحية، محلات تجارية، أفرعا للجمعيات، ومراكز للضاحية تشمل مباني الخدمات الحكومية».

وتابع المصدر أن مناقصات المباني العامة تشمل بناء «26 مبنى لمدارس وزارة التربية، و25 مسجدا وجامعا لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ودارين للقرآن والسراج المنير ومركزي تحفيظ للقرآن الكريم، ومستوصفين ومقسما للهاتف والبريد ومركزي تنمية أسرية وتنمية مجتمع ووحدات اجتماعية ودورا لرعاية المسنين، ومركزا للشباب وصالات أفراح ومجمعا وثلاثة مجمعات حكومية ومخفري شرطة و5 محطات وقود ومركز اطفاء ومحطة للنقل العام وطوارئ الكهرباء ومركزا لشؤون الإعاقة وسوقين مركزيين و10 أفرع للجمعيات التعاونية و4 أفرع للبنوك التجارية وفرعي غاز».