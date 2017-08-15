أعلن وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.فالح العزب عن قرب افتتاح مكتب منع السفر التابع للإدارة العامة للتنفيذ بوزارة العدل، في مركز السالمي الحدودي خلال الأيام القليلة المقبلة وذلك تزامنا مع موسم الحج وتيسيرا على ضيوف الرحمن. وأوضح العزب في تغريدة له عبر حسابه على «تويتر» أن افتتاح المكتب الجديد يأتي حرصا من الوزارة على التيسير على المسافرين وتذليلا لجميع إجراءاتهم وتوفيرا لوقتهم وجهدهم، وستمكن المسافر المدين بدين مدني من تسديد المبالغ المستحقة عليه ورفع منع السفر الصادر بحقه على أن يكون تحصيل المبالغ باستخدام بطاقات «K-net».