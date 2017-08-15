«ابدأ صباحك بابتسامة»

الفنانة المصرية روبي نشرت صورة لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي وهي تضحك وترتدي الملابس الملونة وكتبت عليها: ابدأ صباحك بابتسامة، ودع كل من حولك يبتسم، ودع الحياة تشرق بألوانها الزاهية، وأنعش روحك بالفرح والتفاؤل، وذلك بعد القبض على طليقها المخرج سامح عبدالعزيز بتهمة تعاطي وحيازة المخدرات في إحدى فنادق القاهرة، وقد اعتبر البعض أن تعليق روبي هو نوع من الشماتة غير المرغوب فيها.