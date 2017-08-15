أعلن المتحدث الرسمي للقطاع النفطي الشيخ طلال الخالد أنه قد تم الانتهاء من تنظيف معظم الأجزاء والبقع النفطية المتواجدة في البحر بمنطقة الزور، لافتا إلى أن فرق الطوارئ للقطاع النفطي ما زالت قائمة على أعمال التنظيف والتعامل مع البقع النفطية الأخرى المتبقية وعلى مدار 24 ساعة، مع التأكيد والحرص على تعزيز الحماية للمنشآت والمرافق الحيوية التابعة لمحطات وزارة الكهرباء والماء الشمالية والجنوبية لمنطقة الزور ومشروع مرفأ استيراد الغاز الطبيعي المسال للشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة، كما تجدر الإشارة إلى أن محطتي وزارة الكهرباء والماء الشمالية والجنوبية تعملان بكامل طاقتيهما التشغيلية.



كما أفاد بأن الجولات الاستطلاعية الجوية والبحرية ودراسة صور الأقمار الاصطناعية من قبل فريق الطوارئ ما زالت قائمة ومستمرة لمراقبة ورصد أي بقع إضافية قادمة من البحر، وبأن عمليات تنظيف الشواطئ المتأثرة لا تزال جارية على مدار الساعة في منطقة العمليات.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن فريق الطوارئ يعمل حاليا على تقدير وتحديد حجم وكميات التربة النفطية المسترجعة من المواقع المتأثرة بالبقع النفطية للتعامل معها ومعالجتها بأنسب الآليات والطرق العلمية المثلى حفاظا على البيئة وحمايتها.

وأكد أنه إلى الآن لم يتم الاستدلال على مصدر البقعة النفطية وجار التحقق والبحث في نتائج التحليل للعينات المأخوذة من تلك البقع، مشيدا بكل الجهود المبذولة لاحتواء البقع النفطية.