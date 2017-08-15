بيروت ـ خلدون قواص

أكد وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد في لبنان نقولا تويني ان زيارة رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري للكويت مبادرة ممتازة لرفع اي التباس بالعلاقات بين البلدين الشقيقين، وشدد بعد لقائه مفتي لبنان الشيخ عبداللطيف دريان حرص لبنان واللبنانيين على الاخوة بين الشعبين والصداقة وتعزيز العلاقة لما فيه مصلحة البلدين. وقال: كانت المشاورات التي أجراها الرئيس الحريري مع صاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد والمسؤولين الكويتيين جيدة وأثمرت نتائج إيجابية لجهة رفع العتب وعدم متابعة اي موقف يؤدي الى سوء تفاهم بين الدولتين.وختم بالقول: الشعب الكويتي منذ زمن طويل موجود في لبنان ووقعه وتأثيره على الاقتصاد اللبناني والاخوة اللبنانية ـ الكويتية دائما ايجابي.