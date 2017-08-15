محمد راتب

أعلن رئيس جمعية الوفرة الزراعية التعاونية المعين عقل السعدي عن افتتاح فرع للوازم العائلة خلال الفترة المقبلة بجانب السوق المركزي وجار اخذ الموافقات اللازمة بخصوص انشاء مجمع فروع مستثمرة خاصة للمطاعم والكافيهات المشهورة على المستوى العالمي والإقليمي بالإضافة للمسلخ مع طرح فرع مستثمر خاص للبنوك المحلية وسيكون من نصيب اعلى مزايدة. وأوضح السعدي خلال زيارته الميدانية لمزارع الوفرة برفقة أعضاء مجلس الإدارة ان من ابرز مطالب المزارعين تفعيل خدمة «الكي نت» وتنويع السلع والأصناف في الأسواق المركزية والفروع مع توفير الكميات المناسبة بالإضافة لاستحداث انشطة فروع استثمار وتوفير العمالة في الأسواق المركزية والفروع.

وأوضح ان مجلس الادارة حريص على ترجمة رؤية وزيرة الشؤون هند الصبيح في دعم وتوفير البيئة المناسبة للمزارعين الكويتيين، لافتا إلى أنه من ضمن الاستراتيجية ادارة شبرة الخضار والفاكهة بشكل مباشر تنفيذا للقرارات الوزارية والتعاميم الإدارية الصادرة من وزارة الشؤون ولكن سيكون ذلك بعد كسب الحكم القضائي على مستثمر الخضار.