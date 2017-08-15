أعلن سفيرنا لدى تركيا غسان الزواوي أن قرار الحكومة التركية بإعفاء المواطنين الكويتيين من تأشيرة الدخول إلى تركيا سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم الثلاثاء.



وقال السفير الزواوي في تصريح لـ «كونا» إنه يحق لمواطني الكويت دخول الأراضي التركية باستخدام جــوازات سفـــــرهم دون الحصول على التأشيرات الإلكترونية كما هو معمول به سابقا.



وأضاف أن القرار سيمكن المواطنين الكويتيين من قضاء 90 يوما على الأراضي التركية، مشيرا إلى الاتفاقية التي وقعت بين الكويت وتركيا بشأن رفع التأشيرة عن مواطني البلدين في عام 2013 في تركيا.



من جانب آخر، سلم السفير الزواوي رئيس البرلمان التركي اسماعيل كهرمان رسالة من رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ضمنها دعوة لزيارة الكويت.