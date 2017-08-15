موسى ابوطفرة

أعرب رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم عن خالص تعازيه وصادق مواساته في استشهاد الشيخين وليد العلي وفهد الحسيني بهجوم ارهابي في بوركينا فاسو.

وقال الغانم في تصريح صحفي أن أبناء الكويت يقدمون الخير في كل بقاع العالم ويضحون بأنفسهم من أجل تقديم رسالتهم الانسانية السامية التي حث عليها الدين الاسلامي بالحكمة والموعظة.

واضاف ان الشيخين الجليلين نموذج للانسان الكويتي الذي جبل على فعل الخير وتقديم المساعدة والعمل في سبيل الدعوة بالحسنى معتبرا الشهيدين فقيدي الكويت اللذين عبرا عن أصالة المجتمع الكويتي المحب لدينه ونشر سماحة الاسلام.

وتقدم الغانم لذوي الشهيدين والشعب الكويتي بخالص العزاء سائلا المولى عز وجل أن يتقبلهما شهداء ويكتب لهما الجنة.