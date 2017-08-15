ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 23 سنتا في تداولات أمس الاثنين ليبلغ مستوى 48.46 دولار أميركي مقابل 48.23 دولار للبرميل في تداولات يوم الجمعة الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الأسواق العالمية تراجعت أسعار النفط الخام بنسبة 2 في المئة في تعاملات متقلبة أمس عقب صدور بيانات ضعيفة للطلب المحلي الصيني مما نزل بالأسعار بعد أن تلقت دعما من بواعث القلق بشأن انخفاضات محتملة في إمدادات النفط القادمة من ليبيا.

وانخفضت العقود الآجلة لخام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط بنحو 91 سنتا لتصل إلى مستوى

91ر47 دولار للبرميل كما انخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج (برنت) أمس بنحو 05ر1 دولار لتصل إلى مستوى 05ر51 دولار للبرميل.