استبعد مصدر قضائي فرنسي اليوم الثلاثاء ان تكون عملية الاقتحام المتعمدة لمطعم بمدينة (مو) شرقي العاصمة باريس هجوما ارهابيا.

وقال المصدر لوسائل الاعلام المحلية ان السائق الذي تم توقيفه هو رجل جزائري من مواليد 1985 واراد من خلال هذا الهجوم الانتحار.

واضاف أن السائق قال لدى استجوابه إنه "حاول الانتحار من قبل لكن محاولته فشلت فقرر معاودة الكرة بهذه الطريقة" مشيرا الى ان إفادة الموقوف تتيح استبعاد فرضية الهجوم الإرهابي.

وكانت الشرطة الفرنسية اعلنت مساء امس الاثنين مقتل طفلة في الثامنة من عمرها واصابة ستة اشخاص اخرين على الاقل إثر اقتحام سيارة لمطعم شرقي العاصمة باريس.

و تأتي هذه العملية بعد موجة اعتداءات مماثلة في فرنسا وعواصم أوروبية اخرى راح ضحيتها عشرات القتلى والجرحى