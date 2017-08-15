يشارك متسابق نادي باسل السالم الصباح لسباق السيارات والدراجات حسين الشمري في الجولة الثالثة لبطولة (أف.آي.ايه) الدولية لسباقات السرعة المقررة في ألمانيا خلال الفترة من ال18 حتى ال22 من الشهر الجاري.

وقال المتسابق حسين الشمري اليوم ان مشاركته هذه تعد الثانية له على التوالي في المانيا حيث شارك في العام الماضي تحت مظلة الفريق الالماني الذي تبناه للمشاركة في هذا النوع من البطولات لم يسبق اقامتها في الوطن العربي.

وأكد المتسابق الكويتي جاهزيته للمشاركة في هذه الجولة الثالثة على حلبة (أف.آي.ايه) في العاصمه الالمانية بمشاركة 20 دولة من ضمنهم الكويت لافتا الى ان البطولة تتكون من سبع جولات أوروبية حيث أقيمت الجولتان الأولى والثانية في انجلترا والسويد على التوالي.

وأعرب الشمري عن سعادته البالغة لتمثيله بلاده الكويت ونادي باسل السالم الصباح لسباق السيارات والدراجات في أقوى بطولات السرعة الدولية مؤكدا بأنه وأعضاء فريقه سيذلون قصارى جهده من أجل تشريف الكويت في هذا المحفل الرياضي العالمي وسيسعى لتحقيق أفضل النتائج والمراكز ورفع علم البلاد عاليا.

وذكر الوفد المشارك في البطولة يتكون من حسين الجدي وعقيل خداده ومحمد الحساوي و طاقم فني اوروبي كامل يقوم بتجهيز السيارة نوع شيفرولية كمارو موديل 1970 تعود ملكيتها للفريق وصيانتها للانطلاقات والسباقات وفق أحدث الوسائل.

وذكر الشمري ان هذه المشاركة التي تعتبر الثانية له في بطولات السرعة الدولية الاوروبية بعد مشاركته في الجولة الاولى التي أقيمت في العاصمة البريطانية لندن.

وتقدم الشمري بجزيل الشكر لرئيس مجلس ادارة نادي باسل السالم الصباح الشيخ علي الفواز الصباح مدير عام النادي سيف المطيري وكل أعضاء النادي على ما قدموه من دعم معنوي له كان له أثر كبير في تسجيله لهذه المشاركة في بطولة دولية على مستوى عال يشارك بها نخبة المتسابقين في العالم