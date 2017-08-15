أعلنت وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية اليوم الثلاثاء اطلاق إسم الشهيد الدكتور وليد العلي على مبنى المركز الثقافي في مسجد الدولة الكبير.

وقالت الوزارة في بيان صحفي ان وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري اصدر توجيهاته بتسمية المركز باسم الشهيد الدكتور العلي الذي كان أمام وخطيب مسجد الدولة الكبير قبل استشهاده.



وكان أمام وخطيب مسجد الدولة الكبير الدكتور وليد العلي والداعية فهد الحسيني قد قضيا نحبهما اثر إعتداء ارهابي على مطعم في مدينة (واغادوغو) عاصمة بوركينا فاسو مساء أمس الاثنين وذلك اثناء تواجدهما هناك في رحلة دعوية واغاثية.