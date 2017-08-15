أعلنت وزارة التربية اليوم الثلاثاء ان عدد طلبات الابتعاث والإجازات الدراسية للعام الدراسي المقبل 2017/2018 بلغ 900 طلب مشيرة الى انه سيتم حصر أعداد المستوفين لشروط تلك الطلبات نهاية سبتمبر المقبل.

وقالت مراقب التدريب وتنمية القوى العامة في إدارة التطوير والتنمية بالوزارة وفاء الكنيمش في بيان صحافي ان الإدارة قدمت للمرشحين شرحا تفصيليا عن آلية القبول حسب شروط ديوان الخدمة المدنية.



وأضافت الكنيمش انه تم شرح آلية البحث عن الجامعات المعتمدة خارج الكويت وآلية القبول في جامعة الكويت وكلية التربية الأساسية اضافة الى عقد حلقة نقاشية للأسئلة والاستفسارات المقدمة من قبل مسجلي الطلبات.



وذكرت ان الدورات التدريبية المهنية للمعلمين والاداريين بشكل عام تلعب دورا مهما في تعزيز معرفتهم بمختلف التخصصات وتبقيهم على اطلاع بكل ما هو جديد في مجال عملهم إلى جانب التفاعل مع الآخرين ومشاركتهم تجاربهم العلمية والعملية.



وأشارت الى ان عدد البرامج التدريبية المنعقدة للعاملين في وزارة التربية للعام الدراسي 2016/2017 بلغ 92 برنامجا تدريبيا لافتة إلى وجود تعاون وثيق في هذا الاطار مع كل من ديوان الخدمة المدنية وجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والمعاهد وشركات التدريب.



من جهتها أكدت مديرة إدارة التطوير والتنمية في الوزارة سعاد أبومرزوق جاهزية قاعات التدريب في مراكز التدريب التابعة للوزارة في مناطق الجابرية ومبارك الكبير والأحمدي والجهراء لاستقبال دورات المعلمين الجدد للعام الدراسي 2017/2018.



وأوضحت أبومرزوق ان تلك الدورات تقام سنويا بداية شهر سبتمبر بغية تزويد المعلمين الجدد بالجوانب الفنية وكيفية التعامل مع الطلبة وشرح الميثاق الأخلاقي إلى جانب تعريفهم بما لهم وما عليهم من حقوق وواجبات قبل بدء العام الدراسي الجديد.



وبينت ان الإدارة قامت لأول مرة بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية بتنظيم وتوفير المكان المناسب لعقد دورات تدريبية لاسيما لتشغيل النسخة المحدثة للبرنامج الجديد للنظم المتكاملة التي تشمل جميع موظفي وزارات الدولة العاملين على هذه النظم.



وأفادت ان برنامج النظم المتكاملة يأتي ضمن المشروع الوطني لتطوير الخدمات الإدارية آليا موضحة ان التدريب شمل 54 جهة حكومية.

وأضافت ان الإدارة تسعى دائما لرفع مستوى أداء العاملين في وزارة التربية من الهيئتين الإدارية والتعليمية عبر تقديم وتنظيم أفضل البرامج التدريبية في المجالات التي تحتاج إليها الوزارة.