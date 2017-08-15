شهدت جلسة تداول البورصة اليوم الثلاثاء انخفاضا في مؤشراتها الرئيسية الثلاثة وارتفاع ملحوظ في السيولة مقارنة بجلسة امس بسبب استمرار التداول على الاسهم القيادية الامر الذي دعم السيولة.

ومن الواضح دخول الاسهم القيادية والبنوك بعمليات شراء وطلبات تدعم هذا النوع من الاسهم منذ ابتداء جلسة اليوم ما عكس التفاؤل على السوق وزاد السيولة وجعل الجلسة اكثر حركة من الايام الماضية وكسر الهدوء.

وبدأت جلسة اليوم بالطلب على الشركات التشغيلية بعد غيابها في الفترة الاخيرة وكان لعودتها للتداول دور ايجابي على الجلسة وخاصة ان الجلسات السابقة كان التداول يقتصر على الاسهم الكبيرة.

وقد اعلنت البورصة عن وقف تداول الشركات التي لم تقدم بياناتها المالية للنصف الاول من العام الحالي خلال المدة المحددة وكان اليوم الاخير لهذه المدة لحين ورود بياناتها المالية.

وتابع المتدولون اثناء جلسة اليوم اعلان نتائج العديد من الشركات للنصف الاول من العام الحالي اضافة الى اعلان الشركات الموقوفة عن التداول لعدم تقديم بيانات سابقة او بناء على طلب الشركة او شركات لم تعقد جمعيتها العامة العادية السنوية.

وكان ابرز النتائج الايجابية للبيانات المالية للنصف الاول من العام الحالي خلال جلسة اليوم اعلان ارباح (امريكانا) التي حققت 2ر28 مليون دينار (نحو 93 مليون دولار) بارتفاع نسبته 6ر16 في المئة عن الفترة ذاتها من العام الماضي اضافة الى ارتفاع ارباح (الصالحية) بنسبة 3ر39 في المئة وارتفاع ارباح (سكب ك) بنسبة 406 في المئة.

وتابع المتداولون افصاحات بعض الشركات عن معلومات تخصهم من صفقات بيع او شراء او استثمارات او تخارج التي تعكس على المركز المالي للشركة خلال الفترات المرحلية المقبلة وهذا يأتي عملا باحكام هيئة اسواق المال عن الافصاحات والشفافية.

وارتفعت السيولة في جلسة اليوم بقيمة بلغت 8ر23 مليون دينار (نحو 7ر78 مليون دولار) مقارنة بتداولات أمس التي بلغت 2ر17 مليون دينار (نحو 9ر56 مليون دولار) بزيادة حوالي 7 ملايين دينار (نحو 8ر21 مليون دولار) ما يعكس تفاؤل المتداولين بحركة جلسة اليوم المصحوبة باعلانات اغلب الشركات.

وتصدر قطاع (اتصالات) قطاعات البورصة من حيث الارتفاع بنسبة 7ر3 في المئة في حين تصدر قطاع (خدمات مالية) تراجعات القطاعات اليوم بنسبة 2ر9 في المئة.

وكانت شركات (بيتك) و(زين) و(وطني) و(اهلي متحد) و(الامتياز) و(اجيليتي) الأكثر تداولا خلال الجلسة فيما كانت شركات (ك تلفزيوني) و(اسمنت ابيض) و(لوجستيك) و(منشات) و(كويتية) و(بوبيان د ق) الاكثر ارتفاعا.

وأقفلت المؤشرات الرئيسية منخفضة بنحو 6ر15 نقطة حيث بلغ المؤشر السعري 6843 نقطة والوزني بواقع 24ر0 نقطة و(كويت 15) 8ر0 نقطة وبكمية أسهم بلغت 5ر95 مليون سهم تمت من خلال 3836 صفقة.