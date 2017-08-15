قدمت دولة الكويت اليوم الثلاثاء مساعدات طبية تزن 55 طنا من الادوية المختلفة لمستشفيات الموصل واقليم كردستان العراق في إطار حملة (الكويت بجانبكم) الإنسانية.

وقال القنصل العام لدولة الكويت في اربيل الدكتور عمر الكندري :" إن المساعدات مقدمة من الجمعية الكويتية للإغاثة ضمن حملة (الكويت بجانبكم) مشيرا إلى أنها توزع تحت اشراف القنصلية بالتعاون مع مكتب تنسيق الازمات المدنية بحكومة اقليم كردستان العراق وتنفيذ مؤسسة (روناهي) الخيرية.

وأشار إلى أن المساعدات الطبية تشمل 55 طنا من الادوية المختلفة يتم تقديم جزء منها لإقليم كردستان العراق الذي يستقبل اعدادا كبيرة من النازحين لافتا إلى ان الاقليم بأمس الحاجة لهذه الادوية.

كما اشار الى ان الجزء الاخر من هذه الادوية سيقدم لمحافظة نينوى ومركزها مدينة الموصل لتوزيعها على عدد من المستشفيات التي تعاني من نقص شديد من الادوية موضحا انه تم تقديم كمية سابقة من الادوية وتم تخصيصها للإقليم والمراكز الصحية في مخيمات النزوح.

كما اوضح ان دولة الكويت قدمت حتى الان ما يقارب 400 طن من الادوية مشيرا إلى ان المساعدات الكويتية للنازحين العراقيين لا تشمل الادوية فحسب وانما تم تقديم العديد من سيارات الاسعاف والعيادات المتنقلة اضافة الى بناء العديد من المراكز الطبية في المخيمات.

ومن جهته اشاد مدير عام دائرة صحة نينوى الدكتور ليث عبدالعزيز حبابة في تصريح مماثل ل(كونا) بالمساعدات المقدمة من قبل دولة الكويت للشعب العراقي.

وأشار إلى ان الشعب العراقي يمر بأيام صعبة وهو بحاجة الى مد يد العون مقدما الشكر والتقدير للشعب الكويتي لافتا إلى ان مد يد العون للعراقيين دليل اصالة الشعب الكويتي.

ووصف المساعدات الطبية المقدمة من قبل دولة الكويت لمستشفيات الموصل بأنها كبيرة وتأتي في وقت تمر فيها المستشفيات بحاجة ماسة اليها.

وأوضح أن المستشفيات في الموصل تقدم الخدمات الطبية للحالات الطارئة مشيرا إلى ان الادوية المقدمة تتوافق مع هذه الحالات.

ومن جانبه ثمن مسؤول مكتب تنسيق الازمات المدنية بحكومة اقليم كردستان العراق هوشنك محمد في تصريح ل(كونا) المساعدات الطبية المقدمة من قبل دولة الكويت للنازحين العراقيين ومستشفيات الاقليم لافتا إلى ان تلك المساعدات تلبي حاجة مستشفيات الاقليم لأنها تستقبل عددا هائلا من النازحين العراقيين وبشكل مستمر.

يذكر ان دولة الكويت تولي اهتماما كبيرا بالجانب الصحي للنازحين العراقيين واقليم كردستان العراق حيث قامت بإرسال عشرات الاطنان من الادوية والمستلزمات الطبية عن طريق الجو والبر لمعالجة النازحين العراقيين.

كما قامت بإرسال من سيارات الاسعاف الى المستشفيات في الاقليم ومخيمات النازحين.

واضافة الى ذلك مولت دولة الكويت بناء خمسة مراكز طبية في المخيمات المخصصة لنازحي الموصل في اربيل ودهوك .

وقامت ايضا من خلال الجمعيات الخيرية الكويتية بمعالجة اكثر من 500 من النازحين العراقيين من خلال اجراء العمليات الجراية وصناعة الاطراف اضافة الى عمليات العيون تحت اشراف القنصلية العامة لدولة الكويت في اربيل