بحث المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة بالوكالة عبدالله المطوطح اليوم الثلاثاء مع نائب وزير تشغيل العمال السيريلانكيين بالخارج نالين ناناياكارا التعاون المشترك في مجال العمالة.

وقال المطوطح في تصريح صحافي اثناء استقبال المسؤول السيلاني والوفد المرافق له ان هذه الزيارة تأتي في إطار علاقات التعاون الوثيقة بين البلدين في مجال القوى العاملة مشيدا بالعمالة السيلانية المتواجدة في دولة الكويت.



بدوره أشاد ناناياكارا في تصريح مماثل بالجهود التي تبذلها دولة الكويت في مجال حماية القوى العاملة والخدمات التي تقدمها الإدارات التابعة للهيئة لاسيما مركز إيواء العمالة الوافدة.



وقال ان هذه الزيارة تأتي في إطار الإعداد والتحضير لزيارة وزير تشغيل العمال السيلاني لدولة الكويت سبتمبر المقبل وتمهيدا لعقد الإجتماع الأول لفريق العمل الفني المشترك بين الجانبين بناء على مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين.



وقام المطوطح بتزويد الوفد الزائر بنسخ من مطوية عن حقوق وواجبات العمالة الوافدة بدولة الكويت بخمس لغات تم إعدادها ضمن حملة تعزيز العمل اللائق.