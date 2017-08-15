فرج ناصر

أكدت وكيلة وزارة الخدمات بثينه السبيعي بان لجنة شؤون الموظفين لاتزال مستمرة في عملها من خلال مقابلات الموظفين المرشحين لشغل الوظائف الاشرافية للمدراء والمراقبين ورؤساء الأقسام في جميع قطاعات الوزارة المختلفه

واضافت بان اللجنة سوف تستدعي الموظفين المرشحين لهذه المناصب والذين يتمتعون الان بالإجازة الصيفية وذلك بعد عودتهم ومباشرة أعمالهم

وقالت بان اختيار المرشحين لهذه الوظائف تمرقي مراحل عدة منها حصر الإعداد المستحقة منهم والموافقة عليهم من لجنة شؤون الموظفين واعتماده من وزير الخدمات وديوان الخدمة المدنية

وكشفت بان الوزارة قد تعلن بعد عيد الاضحي عن سد الشواغر لهذه الوظائف الاشرافية مؤكدة بان لجنة شؤون الموظفين هي لجنة دائمة