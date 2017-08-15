بعث سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ببرقيات تهنئة إلى كل من اللاعبين: عبدالرحمن الفيحان بمناسبة حصوله على الميدالية الذهبية الفردية وكذلك الميدالية الذهبية ضمن الفريق الثنائي والثلاثي، منصور الرشيدي بمناسبة حصوله على الميدالية الذهبية ضمن الفريق الثلاثي، خالد المضف بمناسبة حصوله على الميدالية الذهبية ضمن الفريق الثلاثي، سارة الحوال بمناسبة حصولها على الميدالية الذهبية ضمن الفريق الثنائي، طلال الرشيدي بمناسبة حصوله على الميدالية الفضية الفردية وكذلك الميدالية الذهبية ضمن الفريقين الثلاثيين، وعبدالعزيز السعد بمناسبة حصوله على الميدالية الذهبية ضمن الفريق الثلاثي، وذلك في البطولة الآسيوية للرماية التي أقيمت مؤخرا في جمهورية كازاخستان الصديقة.

وأعرب سموه عن خالص تهانيه بفوزهم بهذه الميداليات في هذه البطولة، متمنيا لهم كل التوفيق والنجاح لمواصلة عطائهم الرياضي وتحقيق المزيد من الإنجازات الرياضية لرفع راية الوطن العزيز في مختلف المحافل الرياضية الإقليمية والدولية.

كما بعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك ببرقيات تهنئة مماثلة.