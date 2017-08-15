الاء خليفه

نعى مدير جامعة الكويت الأستاذ الدكتور حسين أحمد الأنصاري وبالنيابة عن الأسرة الجامعية ببالغ الحزن و الأسي فقيدي الكويت العميد المساعد للاستشارات والتطوير بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية وإمام وخطيب مسجد الدولة الكبير الأستاذ الدكتور وليد محمد عبد الله العلي، وزميله الداعية الشيخ/ فهد الحسيني، الذين لقيا ربهما إثر الحادث الإرهابي الغاشم في أحد مطاعم العاصمة بوركينا-فاسو، ومتوجها بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيدين وللكويت على هذا المصاب الأليم وأن يلهمهم الصبر والسلوان، وسائلا المولى عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته ويتقبلهما في منزلة الشهداء الأبرار.

وأدان مدير الجامعة هذا الهجوم الإرهابي الجبان الذي استهدف أشخاصا أبرياء جاءوا بهدف الدعوة إلى الله ونشر العلم الشرعي، محتسبين الأجر من عند الله عز وجل، مشيدا بدور وجهود الأستاذ الدكتور وليد العلي خلال مسيرته العلمية في تدريس الطلبة بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية وخدمة العلم والبحث العلمي وكإمام وخطيب في مسجد الدولة الكبير، ومآثره وجهوده المتميزة في الدعوة إلى الله ونشر التسامح والوسطية من خلال مشاركاته في الكثير من المؤتمرات والمحاضرات والمنتديات العلمية.

وإنا لله وإنا إليه راجعون..