رشيد الفعم

أكد وكيل وزارة العدل عبداللطيف السريع ان افتتاح مراكز خدمة المواطن يندرج في إطار تنفيذ الخطة الاستراتيجية للوزارة في تطوير كل قطاعاتها بما يليق بالمراجعين، لاسيما أنها من أكبر الوزارات الخدمية في البلاد.

وأضاف السريع، في تصريح للصحافيين عقب افتتاحه مركز خدمة المواطن التابع للوزارة في منطقة اليرموك، أن المركز افتتح بعد إغلاق عدد من مراكز الخدمة التي لا تليق بمستوى المراجعين أو عمل الموظفين ويأتي بناء على توجيهات وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.فالح العزب الذي أكد في أكثر من موقع أهمية الارتقاء بمستوى خدمات الوزارة للمواطنين والمقيمين.

وأوضح أن المركز يقدم أكثر من 20 خدمة سواء بالتنفيذ الجنائي أو المدني أو الاستعلام القضائي وستكون هناك خدمات إضافية قريبا «ونحن نسعى بدأب لنكون موجودين في كل مناطق الكويت وستكون هناك افتتاحات لمراكز أخرى في القريب العاجل، فوجود مثل هذه المراكز سيخفف الضغط عن المحاكم وكذلك مراجعة الإدارات التابعة للوزارة».

وأشار إلى أن وزارة العدل ستعمل على الاستفادة من ملاحظات المواطنين وصولا إلى تحقيق رضاهم، مشيدا بدور كل الإدارات والقطاعات التي ساهمت في إنجاح مثل هذا العمل.