الجبري: إضافة بعض الفقرات التوعوية والتثقيفية في المواد التي تدرس في دور القرآن الكريم

وقع وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري ورئيس هيئة مكافحة الفساد المستشار عبدالرحمن النمش مذكرة تعاون مشترك بحضور وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية م.فريد عمادي.

وقال الوزير محمد الجبري ان وزارة الأوقاف أول وزارة توقع مذكرة تعاون مشترك مع هيئة مكافحة الفساد انطلاقا من الحرص في العمل على أن يتناول الخطاب الديني الفساد ومخاطره من الناحية الشرعية والأخلاقية والتأكيد على أن الشريعة الإسلامية تقوم على مبادئ النزاهة ومكافحة الفساد من خلال جميع الأدوات التي تملكها وزارة الأوقاف ولاسيما خطب الجمعة ودروس المساجد، بالإضافة إلى العمل على نشر ثقافة النزاهة والشفافية ونبذ مظاهر الفساد وهدر المال العام.

وأضاف الجبري: كما تتضمن مذكرة التعاون العمل على تنمية وتقوية الوازع الديني لدى كل أفراد المجتمع حتى يكون مانعا لهم من ممارسة الفساد وارتكاب الجرائم، وغرس قيم النزاهة والشفافية من خلال طرح قصص التراث الإسلامي في هذا الخصوص بالإضافة إلى العمل على تشجيع ونشر الثقافة في المدارس والكليات والجامعات والأندية والمراكز الشبابية ودور الإصلاح وغيرها.

من جانبه، قال وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية م. فريد عمادي ان وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تشرفت بتوقيع مذكرة تعاون مشترك مع هيئة مكافحة الفساد كأول جهة حكومية تقوم بالتوقيع على هذه المذكرة وذلك بهدف التوعية والتثقيف بضرورة محاربة الفساد وخطورته على المجتمع.

وأضاف عمادي: ستكون مجالات التعاون في تناول عدة جوانب منها الخطاب الديني ومخاطر الفساد من الناحية الشرعية والأخلاقية بالإضافة إلى التأكيد على أن الشريعة الإسلامية تقوم على النزاهة ومحاربة الفساد.

وأشار عمادي إلى أن الجوانب المتفق عليها مع هيئة مكافحة الفساد نشر ثقافة النزاهة والشفافية ونبذ مظاهر الفساد وهدر المال العام والعمل على تنمية وتقوية الوازع الديني لدى كل أفراد المجتمع حتى يكون مانعا لهم من ممارسة الفساد وارتكاب الجرائم، بالإضافة إلى العمل على تشجيع ونشر ثقافة محاربة الفساد.

من جانبه، قال رئيس هيئة مكافحة الفساد المستشار عبدالرحمن النمش ان هذه المذكرة تعد الأولى من نوعها التي يتم إبرامها مع إحدى وزارات الدولة والتي نتمنى أن تكون مبادرة خير لعمل جاد ومثمر خلال المرحلة القادمة.