الأذينة: بعثة الحج الكويتية لا تدخر جهداً في توفير كل ما تحتاجه الحملات

تصاريح الحج ستكون على ورق أمني خاص غير قابل للتزوير

‫قام رئيس بعثة الحج الوكيل المساعد للتنسيق الفني والعلاقات الخارجية والحج في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية خليف الأذينة ونائب رئيس البعثة مدير مكتب شؤون الحج في الوزارة محمد المطيري بجولة تفقدية على مقار عدد من حملات الحج رافقهما مراقب أمانة السر في مكتب شؤون الحج محمد السعيدي وعبد الله الخالدي.

وقال الأذينة في تصريح صحافي: إن البعثة الكويتية عموما، ووزارة الأوقاف من خلال مكتب شؤون الحج خصوصا، حريصتان على متابعة العمل مع جميع حملات الحج والاستماع إلى الملاحظات التي لديهم وحل المشاكل التي تعترض طريقهم حلا جذريا، إيمانا منا بضرورة فتح قنوات التواصل ومد جسور العمل مع أصحاب حملات الحج، انطلاقا من استراتيجية وزارة الأوقاف الداعية إلى الشراكة مع الآخر، موضحا: إن هذا الأمر قائم منذ فترة طويلة ونحن نسعى دائما إلى السير على هذا المنهج، مؤكدا أن وزارة الأوقاف والبعثة لن تدخر جهدا في تسهيل عمل حملات الحج وتوفير جميع احتياجاتهم ومتطلباتهم.

وأوضح الأذينة: إن هذه الجولة السنوية التي نقوم بها ما هي إلا ترسيخ للعلاقة الوطيدة بين البعثة والحملات، حيث أننا شركاء في العمل مع جميع حملات الحج، لأن نجاح الحملات هو نجاح للبعثة، حيث نهدف دوما لأن تبقى في الريادة كما عهدناها، مشيرا إلى أن هذه الريادة التي احتلتها بعثة الحج الكويتية خير دليل على التميز والنجاح الذي تحصده حملات الحج كل عام، متمنيا الاستمرار على هذا المنوال.

وذكر الأذينة: ان بعثة الحج الكويتية لا تدخر جهدا في توفير كل ما تحتاجه الحملات، كي تستمر الأخيرة في تقديم أفضل الخدمات لجميع الراغبين في أداء فريضة الحج، وذلك عبر طريق برنامج الحج الإلكتروني، وتدشين موقع إدارة شؤون الحج على الإنترنت، ومواقع التواصل الاجتماعي، لتسهيل سبل التواصل مع الراغبين في أداء فريضة الحج، والتنسيق مع أصحاب الحملات ومكتب شؤون الحج في وزارة الأوقاف للإجابة عن كل التساؤلات والاستفسارات ولمنع أي تلاعب أو تجاوز قد يقدم عليه المخالفون للقوانين واللوائح والنظم المعمول بها.

وتابع: إن الدفعة الثانية من بعثة الحج ستغادر مساء اليوم الاربعاء إلى الأراضي المقدسة، وذلك لتجهيز جميع الأعمال قبل وصول حملات الحج الكويتية إلى الأراضي المقدسة.

وتابع قائلا: انه تم بدء العمل في تشييد المخيمات في مشعر عرفة بعد الانتهاء من توزيع الأراضي على الحملات الذي تم الأسبوع الماضي، وستكون المخيمات جاهزة للتسليم لأصحاب الحملات يوم 5 ذي الحجة الموافق 27 الجاري.

وأشار الأذينة إلى أنه تم بدء استخراج تصاريح حجاج الكويت استعدادا لمغادرتهم إلى المملكة العربية السعودية، مشيرا إلى أن تصاريح الحج ستكون على ورق أمني خاص غير قابل للتزوير كما كان في الموسم الماضي، وأنه بحمد الله لم يتم رصد أي حملات غير مرخصة عبر الفرق التي تم تكليفها في مكتب شؤون الحج في الضبطية القضائية.