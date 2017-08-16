أكد مدير عام لجنة التعريف بالإسلام فريد العوضي أن اللجنة تهدف من خلال مشروع الأضاحي الى نشر وتفعيل سنة أبينا إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، والتي حث عليها الإسلام امتثالا لقوله تعالى (فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير)، وكذلك تعزيز روح التكافل الاجتماعي ودعم المهتدين الجدد وضيوف الكويت من الجاليات الوافدة في هذه الأيام المباركة وتعريفها بهذه الشعيرة الكبيرة.

وتابع العوضي: يستفيد من هذا المشروع تبعا لخطة اللجنة أكثر من ٤٠٠٠ مهتد ومهتدية، بجانب الجاليات الوافدة وتحرص اللجنة على مراعاة الجانب الصحي في توزيع اللحوم، والتي يتم توزيعها عبر العديد من افرع اللجنة المنتشرة في كل مناطق الكويت، موضحا أن مشروع الأضاحي يعد من المشاريع الموسمية المهمة التي تنفذها اللجنة ويلاقي إقبالا كثيفا من شريحة المستفيدين، وتبلغ تكلفة الأضحية الاسترالي 62 دينارا والأضحية العربي 85 دينارا.

علما ان العدد الاجمالي للأضاحي الذي ستوزعه اللجنة يبلغ ٣٦٥ أضحية، مستشهدا بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي رواه الترمذي وابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما عمل ابن آدم يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم، وإنه ليؤتى يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها، وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع بالأرض، فطيبوا بها نفسا.

وأوضح أن هذا المشروع يساهم في اسعاد الكثير من الأسر المتعففة والعوائل من المهتدين الجدد والجاليات الفقيرة ضعيفة الدخل غير الناطقة باللغة العربية، وغيرهم من ضيوف الكويت.

واكد أنه يتم اختيار الأضاحي التي تتماشي مع ضوابط الشريعة وكذلك يتم تجهيزها بطريقة مميزة وراقية، وتسليمها للمهتدين الجدد والجاليات المسلمة بهدف ادخال الفرحة الى قلوبهم وتقوية الروابط الأخوية بين شعوب المسلمين، وتقوية التكافل الاجتماعي الذي حث عليه الشرع الحكيم، علاوة على تعميق مبدأ التكافل الاجتماعي في المجتمع، كما يعد فرصة لنيل الأجر والمثوبة المترتب على التقرب إلى الله تعالى بالأضاحي خلال أيام العيد.

وحث العوضي أهل الخير التبرع لهذا المشروع والمساهمة والمشاركة عبر زيارة أفرع اللجنة المنتشرة في كل مناطق الكويت من الجهراء إلى الوفرة أو عن طريق الاتصال بالخط 97600074 أو 22444117 أو التبرع الإلكتروني عبر موقع اللجنة على الإنترنت.