هنأ رئيس مجلس إدارة جمعية التكافل لرعاية السجناء د.مساعد مندني أهل الكويت والقيادة السياسية وعلى رأسها صاحب السمو الامير وسمو ولي عهده بعيد الاضحي المبارك، معلنا عن مساهمة الجمعية في مساعدة 20 حالة من السجناء والمطلوبين ليلة عيد الأضحى المبارك، وقال د.مندني في تصريح صحافي انه جريا على عادة الجمعية في كل فرحاتها وخصوصا في الأعياد تواجدت جمعية التكافل في إدارة معاونة التنفيذ المدني وذلك كان بحضور مدير إدارة تنفيذ العاصمة المستشار د.محمد التميمي ومشرف عام المحاكم بالجمعية عمر الذايدي حتى ساعات متأخرة في ليلة عيد الأضحى المبارك لمساعدة بعض السجناء والموقوفين والإفراج عنهم بعد سداد مديونياتهم أو جزء منها ومن ثم الخروج والاحتفال بعيد الأضحى بين ذويهم.

وأشاد بالدور الكبير الذي تقوم به الإدارة العامة للتنفيذ بتعليمات رئيس الإدارة المستشار أنور العنزي في تسهيل عمل جمعية التكافل والتعاون معها في مساعدة السجناء والمطلوبين طوال العام، مضيفا أن هذا التعاون منذ أن بدأت الجمعية عملها من عشر سنوات ويزداد سنة بعد الأخرى.