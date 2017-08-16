ثامر السليم

أعلنت الهيئة العامة للبيئة عن رصد بقعة زيت جديدة بالمنطقة البحرية المقابلة لنادي الشرطة بطول ميل بحري.



وأكدت الهيئة في بيان لها امس أنه جار عمل اللازم للمكافحة والتصدي للبقعة، كما يجري التنسيق والتعاون مع القطاع النفطي والإدارة العامة لخفر السواحل والمنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية لتحديد الآلية المناسبة لذلك.



وأهابت الهيئة بالمواطنين والمقيمين ومرتادي البحر توخي الحذر في السباحة أو القيام بأي أنشطة بحرية في المناطق المعلنة خلال الفترة الحالية لحين الانتهاء من أعمال المكافحة.



بدورها، أعلنت جماعة الخط الأخضر رصد بقعة نفطية جديدة مقابل شاطئ المسيلة وقرب شواطئ العاصمة. من جهته صرح المتحدث الرسمي للقطاع النفطي الشيخ طلال الخالد بأن البقعة قديمة ومفككة لافتا، إلى أنه يجري العمل على احتوائها ومعالجتها من قبل شركات القطاع النفطي ممثلة بشركة نفط الكويت وشركة البترول الوطنية الكويتية.



وأضاف: تم مسح المنطقة المجاورة للبقعة ولم يتم رصد أي بقعة أخرى حتى الآن مؤكدا أنه تم التنسيق مع الجهات الإقليمية للكشف على المناطق المجاورة عن طريق الأقمار الصناعية وذلك للتأكد من عدم وجود بقعة زيت أخرى.