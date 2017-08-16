920 ألف شخص تعداد الجالية الهندية في الكويت محمد هلال الخالدي

وسط حضور حاشد منذ ساعات الصباح الباكر، احتفلت الجالية الهندية صباح أمس بمراسم رفع العلم بمناسبة الذكرى السبعين ليوم الاستقلال، وكان في استقبال الحضور سفير الهند لدى الكويت سونيل جين وأفراد البعثة الديبلوماسية وعائلاتهم.

وأوضح السفير سونيل جين في كلمة له ما حققته بلاده من تقدم وتطور كبير في مختلف المجالات منذ الاستقلال، مشيرا إلى تقدير الشعب بكل أطيافه للتضحيات العظيمة التي قدمها القادة العظماء وعلى رأسهم المهاتما غاندي ورفاقه، مؤكدا أنها تعبير عن الشجاعة والايثار، حيث ضحوا بأرواحهم من أجل وطنهم وشعبهم لكي يتمتعوا بالحرية وثروات بلادهم، موجها التحية للقوات المسلحة الدفاعية والقوات شبه العسكرية على بسالتهم وتضحياتهم في تأمين حدود البلاد في البر والبحر والجو، مشددا على أن الاحتفال الذي يجري في الهند وجميع سفاراتها في الخارج إنما هو مصدر إلهام لمليار وربع مليار من أبناء الوطن ليستمروا في خدمة وطنهم.

وأشاد بعمق العلاقات التاريخية المتجذرة التي تجمع الكويت والهند، مؤكدا أنها تقوم على الاحترام المتبادل والتعاون المشترك لما فيه رفعة ومصالح البلدين والشعبين، مستعرضا أهم المشاريع المشتركة وأوجه التعاون التجاري والسياسي والثقافي والطبي وغيرها، معربا عن فخره بدور الجالية الهندية في الكويت والتي تبلغ 920 ألف شخص، مؤكدا أنهم يقومون بدور ريادي في توثيق الروابط بين البلدين والشعبين، معددا إنجازات حكومة بلاده وتجليات الممارسة الديموقراطية فيها ومواجهتها للتحديات الكبيرة.

وتحدث عن دور السفارة الهندية وما تقدمه من خدمات للمواطنين الهنود والسياح ورجال الأعمال الكويتيين، مثل إصدار جوازات السفر والتصديقات والتأشيرات ومتابعة حقوق العاملين وغيرها، مضيفا: أغتنم هذه الفرصة لأنقل أطيب التمنيات من قادة الهند إلى صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد، وسمو رئيس مجلس الوزراء، وإلى شعب الكويت الصديق.