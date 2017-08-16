لميس بلال

افتتح السفير المصري لدى البلاد ياسر عاطف يرافقه الملحق الثقافي د.نبيل بهجت معرض «فنانون مصريون في الكويت» بصالون بوشهري السنوي التاسع بمشاركة 25 فنانا مصريا من المقيمين في الكويت وبحضور الفنان التشكيلي الكويتي سامي محمد ونخبة من الفنانين والمثقفين.

وقال السفير ياسر عاطف في تصريحات على هامش الافتتاح إن المعرض يضم أعمالا ابداعية جميلة، وانتهز الفرصة لتقديم الشكر للقائمين على قاعة بوشهري على تنظيم المعرض للدورة التاسعة، وأرجو ان يستمر هذا التقليد لسنوات مقبلة، لافتا الى ان اهم ما يميز المعرض انه يضم إبداعات مجموعة متميزة من الفنانين الشباب، وهذا يعطي أملا ان هناك جيلا جديدا من الفنانين سيضاف لسماء الابداع والفن في مصر سواء على ارضها او في شقيقاتها من الدول العربية.

وأضاف ان اللوحات بها تنوع في الموضوعات الفنية ونوعية الاعمال ما بين الرسم على السيراميك والنحت والفن التشكيلي التقليدي على غرار وجوه الفيوم وكلها حازت إعجاب الحضور ما تؤكد استمرار الابداع المصري، مشيرا الى أن الفنانين المصريين يؤدون وظيفتهم كمدرسين للتربية الفنية بالمدارس الكويتية على اكمل وجه ولكنهم ايضا مستمرون في ابداعهم الفني وحريصون عليه وهذا يظهر في غزارة انتاجهم الفني.

من جانبه، قال د.نبيل بهجت إن المعرض يضم إبداعات 25 فنانا مصريا في مجالات مختلفة للفنون التشكيلية تنوعت ما بين الرسم والتصوير، النحت، الخزف، المعادن، الجداريات والفسيفساء بما يعكس ثراء الحركة الفنية للمصريين المقيمين داخل الكويت.

وأشار بهجت إلى أنه ظهر بالمعرض تأثر واضح بالفنون ومفرداتها التشكيلية من تنوع وتعدد الاساليب الفنية لمدارس الفن المختلفة التي صاغ بها كل فنان رؤيته التشكيلية لتخرج بشكل لوحة او منحوتة، قطع خزفية، جدارية، ومعلقات فنية وهذا التنوع في الشكل والموضوعات الفنية التي تناولها كل فنان انما هو نابع من تراثه الفني وخبرته العميقة في هذا المجال كانت طرقا للتعبير عن أفكاره وموضوعاته التي عمل على دراستها جيدا لتنفيذها من خلال الأعمال الفنية، وان التنوع في الموضوعات الفنية والخبرات المختلفة لدى الفنانين احدث نوعا من التواصل الفني لنقل الخبرات الفنية بما تحمل كل ما هو جديد وعصري.

وفي السياق ذاته، ثمن المنسق العام للمعرض د.ابراهيم سلام جهود السفارة المصرية والمكتب الثقافي المصري بالكويت الذي يعمل بشكل متواصل طوال العام على تقديم معارض متميزة للفنانين المصريين وهو من شأنه أن يساعد على تبادل الخبرات والمعارف بين الفنانين.

من جانبه، عبر الفنان شريف شمس عن سعادته بمشاركته في المعرض بلوحاته الفنية التي تتناول عازف الرق وأخرى عن عبق التاريخ في مصر والعمل الثالث بعنوان «لا أسمع، لا أرى، لا أتكلم».