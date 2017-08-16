القاهرة - هناء السيد

تقديرا لمسيرته واسهاماته العديدة في مجال الخط العربي كرم ملتقى القاهرة الدولي الثالث لفن الخط العربي مدير مركز الكويت للفنون الاسلامية الفنان فريد العلي، خلال الاحتفالية التي اقيمت لتكريم العلي وعدد من الفنانين العرب لدورهم في الحفاظ على فن الخط العربي، الذي يعتبر احدى ركائز الهوية العربية، وذلك بحضور وزير الثقافة المصري حلمي النمنم وعدد من المثقفين العرب.

واكد العلي على هامش التكريم دعم الكويت لهذا الفن العريق الذي يمثل الهوية العربية والاسلامية والعمل على رفع شأنه واثرائه، معربا عن شكره لكافة الجهات المعنية في مصر التي ابدت اهتماما كبيرا بهذا الفن وتطويره من خلال توسيع نشاطاته باقامة الملتقيات الثقافية العربية وتعريف الغرب بتاريخه وتراثه.

واهدى العلي هذا التكريم لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد الداعم الحقيقي لكل كويتي في كافة المجالات.

يذكر ان العلي عمل كمستشار فني في المسجد الكبير ورئيس لمركز الكويت للفنون الاسلامية وأمين سر الجمعية الكويتية للفنون التشكيلية سابقا، كما فاز بجائزة خادم القرآن العالمية في المعرض الدولي الـ11 للقرآن بطهران عام 2003 وبتصميم وتنفيذ بعض التشكيلات في لفظ الجلالة في المساجد الحديثة في كل من مصر وايران والهند والصين.

كما فاز بتصميم العديد من الشعارات والبوسترات وطوابع البريد وأغلفة الكتب داخل وخارج الكويت فضلا عن تصميم اربعة نصب تذكارية بمناسبة انعقاد مؤتمر القمة الاسلامي الخامس في الكويت عام 1987.

ويشارك العلي في ملتقى القاهرة الدولي لفنون الخط العربي في دورته الثالثة التي بدأت في العاشر من الشهر الجاري وتستمر حتى 24 منه وحملت اسم شيخ الخطاطين الشيخ محمد عبدالقادر.