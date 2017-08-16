قال الخبير الفلكي عادل المرزوق: إنه وفقا لحساباتنا الفلكية، فإن ولادة هلال شهر ذي الحجة الحرام ستكون يوم الاثنين الموافق 21 اغسطس في تمام الساعة 5.30.46 مساء ا بتوقيت «غرينتش»، وفي تمام الساعة 8.30.46 مساء بتوقيت الكويت، أي بعد غروب الشمس في الكويت الساعة 6.11 مساء بنحو ساعتين و19 دقيقة، حيث ان اليوم في الاسلام يبدأ بعد تمام غروب الشمس مباشرة، وحيث ان الشمس ستغرب قبل ولادة الهلال في هذا اليوم فإنه وفقا لحساباتنا الفلكية نستطيع ان نقول إن يوم الثلاثاء الموافق 22 اغسطس سيكون اليوم المكمل لشهر ذي القعدة، اي ان شهر ذي القعدة سيكون 30 يومــا، والاربعـاء

23 اغسطس هو اليوم الاول من شهر ذي الحجة لعام 1438هـ، وان الوقوف على صعيد عرفات الطاهر سيكون الخميس 9 ذي الحجة الحرام الموافق 31 اغسطس، وستكون النفرة من صعيد عرفات الطاهر مع غروب الشمس على هذا الصعيد الطاهر، اي في تمام الساعة 7.37 مساء حسب توقيت مكة المكرمة.

وأضاف: يوم الجمعة الموافق الأول من سبتمبر سيكون هو اليوم العاشر من ذي الحجة، وهو يوم عيد الاضحى المبارك، أعاده الله علينا بالخير والمسرات.

ولا يسعني في هذه المناسبة السعيدة إلا أن أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات الى صاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد والى سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد والى الحكومة الرشيدة، والى الشعب الكويتي الكريم من مواطنين ومقيمين، والى الامة العربية والاسلامية، وان يجعل بلدنا هذا دار أمن وأمان.