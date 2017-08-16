فاز مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي التابع للديوان الاميري بجائزة «ميرت» لأفضل المشاريع العالمية، والتي تمنحها مجلة «اي ان ار» الأميركية المتخصصة في قطاع الهندسة المعمارية.

وسيتم تكريم المشروع في حفل توزيع الجوائز الذي سيقام في فندق شيراتون «تايمز سكوير» في مدينة نيويورك 23 أكتوبر المقبل.

يذكر ان جوائز مجلة «Engineering News-Record» واسعة الانتشار، والتي تعرف اختصارا باسم «اي ان ار»، تمنح لأفضل المشاريع العالمية التي تتمثل فيها التحديات والمخاطر سواء في التصميم أو الإنشاء في الدول الأخرى.

وتعد الإدارة الهندسية في الديوان الأميري هي صاحبة فكرة المشروع الذي استنبط من الوضع الإقليمي للكويت باعتبارها جوهرة الخليج ومركز إشعاع وعاصمة للثقافة الإسلامية لعام 2016، وهو من أسرع المشاريع الهندسية العالمية من حيث التصميم والتنفيذ، وقد قام فريق من المهندسين في الديوان الاميري وفريق من الخبرات المحلية والعالمية بالعمل ليلا ونهارا لمدة 22 شهرا لإنجاز هذه التحفة المعمارية، وهي مدة قياسية لتصميم وبناء مشروع بهذا الحجم استخدمت فيه الكثير من المواد الهندسية بكميات هائلة ومنها 21 ألف طن من الحديد و52 ألف متر مربع من ماده التيتانيوم لتكسيه المباني من الخارج.

وقد اتخذ المركز من ساحة العلم منصة له على مساحة كلية قدرها 214 ألف متر مربع وبلغت مساحة الأرض التي تم عليها البناء أكثر من 110 آلاف متر مربع وهناك حدائق وساحات خضراء تجاوزت مساحتها 120 ألف متر مربع من خلال أربعة مبان ونافورة راقصة ومرافق تخدم الزوار مطلة على النافورة مع توفير مواقف تسع 3200 سيارة.

ويوصف تصميم المركز بأنه مستوحى من العمارة الإسلامية المميزة في تاريخ الفن والإبداع حيث يضم المركز مساحات شاسعة تتيح للزوار التمتع بالشكل الداخلي للمركز وبتصميمه الهندسي للقاعات والمسارح، كما أن موقعه على شارع الخليج العربي أضفى أهمية سياحية مصاحبة لأهميته الثقافية والفنية، وبرعاية سامية من صاحب السمو الأمير تم افتتاح مركز جابر الأحمد الثقافي في 31 أكتوبر 2016 والذي يعد تحفة معمارية وصرحا ثقافيا فريدا من نوعه في المنطقة من حيث التصميم والتنفيذ.

وقد سمي هذا الصرح الثقافي باسم المغفور له الامير الراحل الشيخ جابر الأحمد - طيب الله ثراه - وصمم على شكل جواهر تتلألأ مع بزوغ الشمس لتعزف سيمفونية الكويت.

وكان المركز فاز في شهر يوليو الماضي بجائزة المباني في المنطقة العربية والأفريقية التابعة لجائزة المباني العالمية «INTERNATIONAL PROPERTY AWARD» عن فئتي أفضل مشروع هندسي وأفضل مشروع عن فئة الهندسة الداخلية في فئة مباني القطاع العام، ومن المقرر أن يتم تسليم تلك الجائزة في السابع من شهر سبتمبر المقبل في إمارة دبي، وبذلك يتأهل مشروع المركز لجائزة المباني العالمية التي ستعلن نتائجها في شهر ديسمبر.

وكان مشروع مجمعي محاكم الفروانية والجهراء الذي نفذه الديوان الأميري فاز أيضا بجائزة مجلة «ميد» للريادة في البناء وجودة المشاريع، وفاز بجائزة «المشروع العام للبناء لسنة 2017» وأيضا بلقب «مشروع التراث الحضاري لعام 2017»، وذلك في فعالية القمة السنوية لدليل «ميد» العالمي للريادة في البناء وجودة المشاريع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحضور نخبة من قادة البناء والتعمير حول العالم، تختص مجلة «إي ان ار» الأسبوعية الأميركية المرموقة بنشر الأخبار والتحليلات والمقالات والبيانات التي يحتاج اليها المهنيون في قطاع صناعة التشييد للقيام بعملهم على نحو أكثر فاعلية.