بشرى شعبان

شاركت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية أمس في مراسم توقيع عقد تنفيذ مشروع رخص السوق الإلكتروني في مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وذلك بحضور كل من الأمين العام المساعد للدعم الاستشاري التنموي طلال الشمري والوكيل المساعد لشؤون المرور بالإنابة في وزارة الداخلية العقيد ناصر السبيعي والمنسق الوطني للاستراتيجية الوطنية الشاملة للمرور وقطاع النقل العقيد سالم العجمي بالإضافة إلى الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالوكالة ديما الخطيب ونائب رئيس شركة الديار المتحدة خليل حسين.

وأوضح الأمين العام المساعد للدعم الاستشاري التنموي طلال الشمري في كلمة ألقاها أن هذا المشروع سيساهم بفعالية في تطوير قطاع المرور خاصة الجوانب المتصلة بتقديم خدمات رخص السوق للمواطنين والمقيمين، مبينا أن المشروع يأتي ضمن مستهدفات خطة التنمية في الكويت.

وأكد الشمري حرص والتزام الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية على متابعة هذا المشروع وبذل كل ما يمكن لتذليل الصعوبات التي قد تعترض طريقه.

الجدير بالذكر أن مشروع رخص السوق الالكتروني يعد أحد أنشطة مشروع الاستراتيجية الوطنية الشاملة للمرور والذي يأتي في إطار الشراكة القائمة بين الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ووزارة الداخلية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.