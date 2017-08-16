بشرى شعبان

استقبل المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة بالوكالة عبدالله المطوطح بمكتبه صباح أمس نائب وزير تشغيل العمال السريلانكيين بالخارج نالين ماليجاسبي كوراليجي والوفد المرافق له.

في بداية اللقاء، عبر المطوطح عن سعادته بهذه الزيارة التي تأتي في إطار علاقات التعاون الوثيقة بين البلدين في مجال القوى العاملة، وأشاد بالعمالة السيريلانكية المتواجدة في الكويت. بدوره، أشاد كوراليجي بالجهود التي تبذلها الكويت في مجال حماية القوى العاملة والخدمات التي تقدمها الإدارات التابعة للهيئة وبالأخص مركز إيواء العمالة الوافدة، موضحا أن هذه الزيارة تأتي في إطار الإعداد والتحضير لزيارة وزير تشغيل العمال السيريلانكيين للكويت خلال شهر سبتمبر المقبل وتمهيدا لعقد الاجتماع الأول لفريق العمل الفني المشترك بين الجانبين بناء على مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين.

وقام المطوطح بتزويد الوفد الزائر بنسخ من مطوية حقوق وواجبات العمالة الوافدة بالكويت بخمس لغات تم إعدادها ضمن حملة تعزيز العمل اللائق.